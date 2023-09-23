نجاح 82% من الطلبة المتعثرين المتقدمين لامتحانات الدور الثالث للمرحلة الثانوية والصناعية

وتقدم‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ (‬نظام‭ ‬توحيد‭ ‬المسارات‭) ‬وطلبة‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني‭ (‬الصناعي‭) ‬على‭ ‬حسن‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬لتعطي‭ ‬بذلك‭ ‬فرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬المتعثرين‭ ‬لاستيفاء‭ ‬متطلبات‭ ‬النجاح‭ ‬والانتقال‭ ‬بمجهودهم‭ ‬الشخصي‭.‬

وبين‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المدارس‭ ‬ستقوم‭ ‬بإخطار‭ ‬الطلبة‭ ‬الناجحين‭ ‬بنتائجهم‭ ‬وستتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسليم‭ ‬شهاداتهم‭ ‬وإفادات‭ ‬النتائج‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬المتعثرة‭ ‬والاستثنائية‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬هؤلاء‭ ‬الطلبة‭ ‬دون‭ ‬دعمهم‭ ‬في‭ ‬التحصيل‭ ‬الدراسي‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬التالية‭ ‬عبر‭ ‬منحهم‭ ‬الفرص‭ ‬العادلة‭ ‬لإثبات‭ ‬أنفسهم‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬نجاح‭ ‬90‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬126‭ ‬تقدموا‭ ‬لامتحانات‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للصف‭ ‬الثالث‭ ‬الإعدادي،‭ ‬حيث‭ ‬نفذت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬نظام‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬لتعالج‭ ‬بذلك‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المتعثرين‭ ‬دراسياً‭ ‬لمختلف‭ ‬الأسباب‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭. ‬