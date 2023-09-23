نجاح 82% من الطلبة المتعثرين المتقدمين لامتحانات الدور الثالث للمرحلة الثانوية والصناعية
التاريخ
9/23/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عن انتهاء عمليات رصد نتائج الطلبة المتعثرين دراسياً والمتقدمين لامتحانات الدور الثالث للمرحلة الثانوية والصناعية، وأسفرت عن نجاح 82 % من إجمالي عدد المتقدمين لهذه الامتحانات، والبالغ عددهم 1154 طالباً وطالبة، حيث نجح منهم 943 طالباً وطالبة، وحققوا بذلك متطلبات التخرج من الثانوية العامة أو الانتقال إلى المستوي التالي بالنسبة إلى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي.
وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة إلى طلبة المرحلة الثانوية (نظام توحيد المسارات) وطلبة التعليم الفني والمهني (الصناعي) على حسن استفادتهم من الدور الثالث الذي نفذته وزارة التربية والتعليم لأول مرة، لتعطي بذلك فرصة للطلبة المتعثرين لاستيفاء متطلبات النجاح والانتقال بمجهودهم الشخصي.
وبين الوزير أن المدارس ستقوم بإخطار الطلبة الناجحين بنتائجهم وستتخذ الإجراءات اللازمة لتسليم شهاداتهم وإفادات النتائج اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، مؤكداً استمرار وزارة التربية والتعليم في تنفيذ المبادرات النوعية التي تسهم في التعامل مع الحالات المتعثرة والاستثنائية وعدم ترك هؤلاء الطلبة دون دعمهم في التحصيل الدراسي والانتقال إلى المراحل التالية عبر منحهم الفرص العادلة لإثبات أنفسهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في الأسبوع الماضي نجاح 90 طالباً وطالبة من أصل 126 تقدموا لامتحانات الدور الثالث للصف الثالث الإعدادي، حيث نفذت وزارة التربية والتعليم نظام الدور الثالث لأول مرة، لتعالج بذلك التحديات التي يواجهها عدد من الطلبة المتعثرين دراسياً لمختلف الأسباب طوال العام الدراسي. كلمات دالة
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