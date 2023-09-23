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مملكة البحرين نموذجا في الاستثمار متعدد الجنسيات

9/23/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬الخبير‭ ‬القانوني‭ ‬أشرف‭ ‬عوض‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للقانونين‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬متعدد‭ ‬الجنسيات‭ ‬كونها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬واحتضانها‭ ‬للاستثمارات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬عاملاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الدول‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬متعددي‭ ‬الجنسيات‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬الاستثمار‭ ‬متعدد‭ ‬الجنسيات‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬اقتصادية‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬المضيفة‭ ‬كزيادة‭ ‬التجارة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬تبادل‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬والشركات‭ ‬المحلية،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬فروع‭ ‬جديدة،‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬شركات‭ ‬محلية،‭ ‬ونقل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والمعارف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬تقنياتها‭ ‬وخبراتها‭ ‬إلى‭ ‬فروعها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭.‬

واستعرض‭ ‬عوض‭ ‬اهم‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقصداً‭ ‬للاستثمارات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬منها‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمملكة‭ ‬كونها‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مركزاً‭ ‬للتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافي‭ ‬المتميز‭ ‬للبحرين‭ ‬فرصاً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬بسهولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬كمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وموانئ‭ ‬بحرية‭ ‬حديثة‭ ‬وشبكة‭ ‬طرق‭ ‬متطورة،‭ ‬هذه‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬تسهل‭ ‬حركة‭ ‬البضائع‭ ‬والأفراد‭ ‬وتدعم‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارات‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمتع‭ ‬البحرين‭ ‬بالاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬لدى‭ ‬المستثمرين،‭ ‬تتبنى‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭ ‬سياسات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مفتوحة‭ ‬وتشجع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر،‭ ‬والبنية‭ ‬التشريعية‭ ‬المناسبة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قوانين‭ ‬الاستثمار‭ ‬وحماية‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬وحقوق‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬البحرين‭ ‬نظاماً‭ ‬قضائياً‭ ‬فعالاً‭ ‬لحل‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تتمتع‭ ‬بقوة‭ ‬عاملة‭ ‬متعلمة‭ ‬ومتعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وتوفر‭ ‬المملكة‭ ‬كادر‭ ‬عمل‭ ‬متعدد‭ ‬اللغات‭ ‬وذا‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مكاناً‭ ‬جاذباً‭ ‬للاستثمارات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحوافز‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المملكة‭ ‬كحزمة‭ ‬الحوافز‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لجذب‭ ‬المستثمرين،‭ ‬مثل‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الجمركية‭ ‬والتمويل‭ ‬الميسر‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الحوافز‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬عوض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬ملكية‭ ‬الأجانب‭ ‬للشركات‭ ‬أو‭ ‬الأصول‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحوافز‭ ‬الضريبية‭ ‬والمالية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬مثل‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬والإعفاءات‭ ‬الجمركية،‭ ‬وبرامج‭ ‬التمويل‭ ‬الحكومية‭ ‬ودعمها‭ ‬الكبير‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬مثل‭ ‬الطرق‭ ‬والجسور‭ ‬والمطارات‭ ‬والموانئ،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬واللوائح‭ ‬التجارية،‭ ‬وإزالة‭ ‬الحواجز‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬الضرورية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التجارية‭ ‬الثنائية‭ ‬والمتعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭. ‬


التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم

كما‭ ‬أوضح‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬اتخذت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الداعمة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتعدد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬إطارًا‭ ‬قانونيًا‭ ‬واضحًا‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬قائلا‭: ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬السياسات‭ ‬والاجراءات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الاستثمارات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المملكة‭ ‬نموًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وجاءت‭ ‬أكبر‭ ‬مساهمات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬استثمارات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬نموًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والصناعة‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭.‬

وأوصى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسكان،‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وإنشاء‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وجذب‭ ‬العمالة‭ ‬الماهرة‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬جذابة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬مخصص‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وتنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة،‭ ‬وضرورة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬إدراج‭ ‬صور‭ ‬اتفاق‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الاستثمار‭ ‬لضمان‭ ‬حل‭ ‬المنازعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬متعدد‭ ‬الجنسيات‭.‬

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