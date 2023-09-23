الاستثمار في ((فينتك)) والتحول الرقمي
التاريخ
9/23/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تناول مستشار تطوير الأعمال خالد بن فهد الذوادي التقدم التكنولوجيا السريع، الذي أصبح الاستثمار في التكنولوجيا المالية واحدًا من أبرز الاتجاهات في عالم الأعمال المالية، ومثل نتاجًا لتطور التكنولوجيا وتأثيرها العميق على جميع جوانب الحياة وإتاحته في نفس الوقت فرصًا هائلة لتطوير الخدمات المالية وتحسين الكفاءة وتغيير طرق الاستثمار وإدارة الأموال.
وأشار إلى ان التكنولوجيا المالية (فينتك) أصبحت مفتاحًا للتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، حيث تشمل مجموعة واسعة من الابتكارات والتطبيقات التي تستهدف تحسين الخدمات المصرفية والتأمين والاستثمار وإدارة الأموال، مشيرا إلى أهميتها في تحسين الكفاءة المالية عن طريق زيادة الكفاءة في العمليات المالية وتقليل الإجراءات البيروقراطية وتحسن سرعة تنفيذ المعاملات المالية، ما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد للعملاء والشركات، بالإضافة إلى أن منصات التكنولوجيا المالية تفتح أبواب الوصول العالمي للخدمات المالية. ويمكن للأفراد والشركات في مناطق نائية أو مناطق ذات تحديات اقتصادية الوصول إلى الخدمات المالية عبر الإنترنت بسهولة.
وأوضح ان التوجه إلى التكنولوجيا المالية حسن من تجربة المستخدم من خلال توفير واجهات تفاعلية وسهلة الاستخدام. يمكن للعملاء إدارة حساباتهم واستثماراتهم وتنفيذ معاملاتهم بكل سهولة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وخفضت التكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية من خلال تقليل الحاجة إلى هياكل تقليدية وتيسير عمليات التحويل والتداول وأسهمت في مساعدة الأفراد في الاستثمار وإدارة محافظهم الاستثمارية بشكل مباشر تقدم أدوات التحليل والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
واستعرض الذوادي أهم تطبيقات التكنولوجيا المالية مثل منصات الدفع الإلكتروني المتقدمة ومنصات التمويل الجماعي والعملات الرقمية، والتحليلات البيانية والذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يسهم في تقديم توقعات دقيقة بشأن أداء الأصول المالية والسوق، ما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، مشيرا في نفس الوقت إلى أهم التحديات التي تواجهها مثل الأمان والخصوصية، والتنظيمات واللوائح، وتوازن التكنولوجيا والبشر حيث يجب العثور على توازن بين التكنولوجيا والبشر في تقديم الخدمات المالية. ويجب أن تكون الخدمات مبتكرة وسهلة الاستخدام، وفي الوقت نفسه يجب توفير الدعم البشري عند الحاجة.
وأكد أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية يشكل مفتاحًا لتحقيق تطور حقيقي في عالم الأعمال المالية، وأن منصات التكنولوجيا المالية تجعل الخدمات المالية أكثر ديناميكية ومتاحة للجميع. ومع تطور التكنولوجيا سيستمر تأثير الاستثمار في التكنولوجيا المالية في تغيير طرق الاستثمار والتداول وإدارة الأموال، وهو تطور لن يتوقف، مؤكدا أنه نظرًا إلى التطور السريع في مجال التكنولوجيا المالية وظهور مجموعة واسعة من المنصات والحلول، يُوصى بإجراء المزيد من الأبحاث التقييمية لمعرفة الأمان والاستدامة المالية لهذه المنصات. كما يُشجع المنظمون على التعاون الوثيق مع المبتكرين في مجال «فنتك» لضمان تقديم خدمات مالية آمنة وشفافة ومُتاحة لجميع الأفراد، مع الحفاظ على مستوى عال من الحماية للمستهلك. كلمات دالة
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