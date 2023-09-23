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الاستثمار في ((فينتك)) والتحول الرقمي

9/23/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تناول‭ ‬مستشار‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الذوادي‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬السريع،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬المالية،‭ ‬ومثل‭ ‬نتاجًا‭ ‬لتطور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتأثيرها‭ ‬العميق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬وإتاحته‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬فرصًا‭ ‬هائلة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتغيير‭ ‬طرق‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإدارة‭ ‬الأموال‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬فينتك‭) ‬أصبحت‭ ‬مفتاحًا‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والتأمين‭ ‬والاستثمار‭ ‬وإدارة‭ ‬الأموال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬وتقليل‭ ‬الإجراءات‭ ‬البيروقراطية‭ ‬وتحسن‭ ‬سرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬للعملاء‭ ‬والشركات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منصات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الوصول‭ ‬العالمي‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭. ‬ويمكن‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬أو‭ ‬مناطق‭ ‬ذات‭ ‬تحديات‭ ‬اقتصادية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بسهولة‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬واجهات‭ ‬تفاعلية‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام‭. ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬إدارة‭ ‬حساباتهم‭ ‬واستثماراتهم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية،‭ ‬وخفضت‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هياكل‭ ‬تقليدية‭ ‬وتيسير‭ ‬عمليات‭ ‬التحويل‭ ‬والتداول‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإدارة‭ ‬محافظهم‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬تقدم‭ ‬أدوات‭ ‬التحليل‭ ‬والمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬استثمارية‭ ‬مستنيرة‭.‬

واستعرض‭ ‬الذوادي‭ ‬أهم‭ ‬تطبيقات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬مثل‭ ‬منصات‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المتقدمة‭ ‬ومنصات‭ ‬التمويل‭ ‬الجماعي‭ ‬والعملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتحليلات‭ ‬البيانية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬توقعات‭ ‬دقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬أداء‭ ‬الأصول‭ ‬المالية‭ ‬والسوق،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬استثمارية‭ ‬مستنيرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬مثل‭ ‬الأمان‭ ‬والخصوصية،‭ ‬والتنظيمات‭ ‬واللوائح،‭ ‬وتوازن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والبشر‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والبشر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يجب‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬البشري‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬يشكل‭ ‬مفتاحًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطور‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬المالية،‭ ‬وأن‭ ‬منصات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تجعل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬أكثر‭ ‬ديناميكية‭ ‬ومتاحة‭ ‬للجميع‭. ‬ومع‭ ‬تطور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬سيستمر‭ ‬تأثير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬طرق‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتداول‭ ‬وإدارة‭ ‬الأموال،‭ ‬وهو‭ ‬تطور‭ ‬لن‭ ‬يتوقف،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وظهور‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنصات‭ ‬والحلول،‭ ‬يُوصى‭ ‬بإجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬التقييمية‭ ‬لمعرفة‭ ‬الأمان‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬لهذه‭ ‬المنصات‭. ‬كما‭ ‬يُشجع‭ ‬المنظمون‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬المبتكرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬فنتك‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬آمنة‭ ‬وشفافة‭ ‬ومُتاحة‭ ‬لجميع‭ ‬الأفراد،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬للمستهلك‭.‬

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