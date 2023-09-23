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مؤتمر ((رواد الأعمال القانونية)) يوصي بسن قانون عقوبات للجرائم الاقتصادية

9/23/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬إسلام‭ ‬محفوظ


أوصى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القانونيون‭ ‬بضرورة‭ ‬سن‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬يتضمن‭ ‬كافة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬والجرائم‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والجرائم‭ ‬المضرة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والبورصة‭ ‬والأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬موضحين‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬بتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للاستثمار‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أعمدة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القومي‭ ‬وحجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬نهضته‭ ‬واستمراره،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬الجريمة‭ ‬ومساعي‭ ‬الدول‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعات‭ ‬والأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والحرف‭ ‬أصبحت‭ ‬الحاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬قانون‭ ‬جنائي‭ ‬خاص‭ ‬ينظم‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجنائية‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬ويوفر‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للاستثمار‭ ‬ويسهل‭ ‬عملية‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمار‭.‬

وجاءت‭ ‬التوصيات‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬المركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الدولي‭ ‬للأعمال‭ ‬القانونية‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬المملكة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬عدالة‭... ‬منافسة‭... ‬استدامة‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬أنموذجاً،‭ ‬برعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬عقد‭ ‬عدة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية،‭ ‬ترتبط‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بحل‭ ‬المعوقات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬جذب‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭. ‬جاء‭ ‬المحور‭ ‬الأول‭ ‬فيها‭ ‬بعنوان‭ ‬القانون‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬وسوف‭ ‬يتناول‭ ‬المحور‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬التشريعية‭ ‬والحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار،‭ ‬كما‭ ‬تناول‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬سبل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمار‭ ‬متعدد‭ ‬الجنسيات‭ ‬والمبتكر،‭ ‬وانتهت‭ ‬النقاشات‭ ‬بتناول‭ ‬ضمانات‭ ‬تسوية‭ ‬منازعات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والطرق‭ ‬البديلة‭ ‬لفض‭ ‬وتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬وأدوار‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬والقضاء‭ ‬في‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭.‬

وقد‭ ‬أوصى‭ ‬المشاركون‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجلسات‭ ‬بطرح‭ ‬مقترح‭ ‬بإعفاء‭ ‬المرأة‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬الزوج‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ممارسة‭ ‬التجارة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬بحريني،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬الزوجة‭ ‬الأجنبية‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إقليم‭ ‬المملكة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬التقييمية‭ ‬لمعرفة‭ ‬الأمان‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬لمنصات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬آمنة‭ ‬ومتاحة‭ ‬لجميع‭ ‬الأفراد‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬وضرورة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬إدراج‭ ‬صور‭ ‬اتفاق‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الاستثمار‭ ‬لضمان‭ ‬حل‭ ‬المنازعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعتها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬ونشر‭ ‬الثقافة‭ ‬القانونية‭ ‬بالنظم‭ ‬الودية‭ ‬والبديلة‭ ‬لتسوية‭ ‬منازعات‭ ‬الاستثمار‭ ‬وسرعة‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬سنغافورة‭ ‬للوساطة،‭
‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المشاركون‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬محددات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬والأمنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأمين‭ ‬مناخ‭ ‬مناسب‭ ‬للاستثمار،‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتصالات‭ ‬والأفراد‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وحث‭ ‬وتشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬وشركات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيها‭.‬

الحمايـة‭ ‬الجنائيـة‭ ‬للاستثمـار

‭ ‬ استعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالباسط‭ ‬الحكيمي‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬المشارك‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬بكلية‭ ‬الحقوق‭ ‬بجامعة‭ ‬المملكة‭ ‬الحمايـة‭ ‬الجنائيـة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬يعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬للدولة،‭ ‬ويمثل‭ ‬الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬للمصالح‭ ‬والعلاقات‭ ‬المعتبرة‭ ‬لدى‭ ‬المشرع،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يتطور‭ ‬باستمرار‭ ‬بتطور‭ ‬هذه‭ ‬المصالح،‭ ‬وتلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الفردية‭ ‬والجماعية،‭ ‬وتنوع‭ ‬وتعقد‭ ‬صورها،‭ ‬وتزايد‭ ‬أشكال‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬التنظيم‭ ‬القانوني‭.‬

وأوضح‭ ‬خلال‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬قدمها‭ ‬بفعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬الجنائية‭ ‬تدخلت‭ ‬لتجريم‭ ‬الأشكال‭ ‬المستحدثة‭ ‬لانتهاك‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للدولة،‭ ‬أو‭ ‬لإلحاق‭ ‬الأضرار‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬بالمجتمع‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وأن‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬مقدمة‭ ‬طبيعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬ذات‭ ‬البعد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬الإجرامية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتصدى‭ ‬لها‭ ‬التشريع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والجنائي‭ ‬معا‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬جرائم‭ ‬الاستثمار‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬الجرائم‭ ‬خطرًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القومي،‭ ‬ووقوعها‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬ضررًا‭ ‬بالغا‭ ‬يتسع‭ ‬مداه؛‭ ‬لذلك‭ ‬تنظم‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬معاملة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتقرر‭ ‬لها‭ ‬الضمانات؛‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬ترتبط‭ ‬بحركة‭ ‬تداول‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬واستغلالها‭ ‬داخليا‭ ‬وخارجيًا،‭ ‬فالاستثمارات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية‭ ‬تعد‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬للاقتصاديات‭ ‬النامية‭ ‬والمتقدمة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سعت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬استقطاب‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬بنية‭ ‬قانونية‭ ‬متينة‭ ‬هدفها‭ ‬حماية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتوفير‭ ‬أوسع‭ ‬الضمانات‭ ‬لها،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬لها،‭ ‬فسن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬وصادق‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والدول‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وما‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬استشعار‭ ‬من‭ ‬المشرع‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لها،‭ ‬ولم‭ ‬يكتف‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬بسن‭ ‬تلك‭ ‬القوانين‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تؤسس‭ ‬لبناء‭ ‬قوي‭ ‬ومتين‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬وآمنة‭ ‬لها،‭ ‬بل‭ ‬عزز‭ ‬ذلك‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬العقابية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬سياج‭ ‬متين‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬للاستثمار‭.‬

الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬للاستثمار

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬المختلفة‭ -‬من‭ ‬بينها‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭ ‬نشطت‭ ‬لسن‭ ‬القوانين‭ ‬الكفيلة‭ ‬بحماية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬فسنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتوفير‭ ‬هذه‭ ‬الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬لها،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬قانون‭ ‬جنائي‭ ‬خاص‭ ‬ينظم‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجنائية‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل،‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬قانون‭ ‬مستقل‭ ‬للجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬التقليدي‭ ‬وفر‭ ‬الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬للاستثمار‭
‬الا‭ ‬انه‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬تطور‭ ‬المجتمع‭ ‬المتسارعة‭ ‬والتطور‭ ‬الذي‭ ‬يصاحب‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬فلم‭ ‬يكتف‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬التقليدي‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬للحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬للاستثمار‭ ‬لأنها‭ ‬حماية‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬له،‭ ‬اتجه‭ ‬المشرع‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬العقابية‭ ‬الخاصة‭ ‬المكملة‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬التقليدي‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬المباشرة‭ ‬للاستثمارات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬حماية‭ ‬جنائية‭ ‬فعالة‭ ‬له‭ ‬ووضعت‭ ‬سياجا‭ ‬متينا‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬الفعالة‭ ‬للاستثمار‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬قد‭ ‬يطوله،‭ ‬مختتما‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬بتوصية‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬سن‭ ‬قانون‭ ‬يسمى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬يتضمن‭ ‬كافة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مثل‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬والجرائم‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والجرائم‭ ‬المضرة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والجرائم‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬البورصة‭ ‬والأوراق‭ ‬المالية‭.‬

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