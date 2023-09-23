رئيس جامعة الخليج العربي: اليوم الوطني السعودي ذكرى خالدة في قلوب جميع أبناء دول مجلس التعاون

رئيس جامعة الخليج العربي: اليوم الوطني السعودي ذكرى خالدة في قلوب جميع أبناء دول مجلس التعاون
التاريخ
9/23/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد صادق التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللأسرة المالكة الكريمة في المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الوفي في المملكة وخارجها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور آل فهيد أن اليوم الوطني السعودي له ذكرى خالدة في وجدان الشعب السعودي كافة وفي قلوب جميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي والإسلامي، موضحاً أن شعار الاحتفال هذا العام «نحلم.. ونحقق» هو شعار صادق ويعبر بوضوح عن طبيعة المرحلة الانتقالية التي تعيشها المملكة وأبناؤها حيث يركز الجميع على تحويل الأحلام والطموح والخطط الاستراتيجية للتطوير والنماء والازدهار إلى واقع معاش ومتغير على نحو لافت.
وقال: «شهدت بعيني الاعتزاز باليوم الوطني السعودي في عيون الطلبة السعوديين وإخوانهم الخليجيين، يعبرون عن حبهم ووفائهم لبلد الوحي، والجميع يفخر بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بفضل الله سبحانه وحكمة وحنكة القيادة السياسية في المملكة».
وأضاف بقوله: «الخطوات المتسارعة نحو التقدم والرخاء وفق رؤية سديدة ومحكمة لسمو ولي العهد بتوجيهات رشيدة من خادم الحرمين الشريفين حققت في زمن قياسي ازدهارا يشهد له العالم أجمع»، مشيداً في الوقت ذاته بالرؤية الداعمة لتطوير عملية التعليم والتعلم، وبالدعم الذي تتلقاه جامعة الخليج العربي من القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن فخره بكل مخرجات جامعة الخليج العربي من كافة التخصصات الطبية والتربوية والتقنية وإدارة الأعمال من أبناء المملكة العربية السعودية، داعياً الله أن يديم نعمة السلام والأمن والأمان والرخاء على المملكة وشعبها، وأن يحفظ قادتها ويمدّهم بالعون والتوفيق والتسديد لما فيه خير هذه البلاد ونماؤها وعزها ورفعتها. كلمات دالة
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