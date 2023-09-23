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رئيس جامعة الخليج العربي: اليوم الوطني السعودي ذكرى خالدة في قلوب جميع أبناء دول مجلس التعاون

9/23/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬صادق‭ ‬التهنئة‭ ‬لمقام‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬ولسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وللأسرة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الوفي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الثالث‭ ‬والتسعين‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬له‭ ‬ذكرى‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬كافة‭ ‬وفي‭ ‬قلوب‭ ‬جميع‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬شعار‭ ‬الاحتفال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬نحلم‭.. ‬ونحقق‮»‬‭ ‬هو‭ ‬شعار‭ ‬صادق‭ ‬ويعبر‭ ‬بوضوح‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬المملكة‭ ‬وأبناؤها‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬الأحلام‭ ‬والطموح‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتطوير‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬معاش‭ ‬ومتغير‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬لافت‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬شهدت‭ ‬بعيني‭ ‬الاعتزاز‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬الطلبة‭ ‬السعوديين‭ ‬وإخوانهم‭ ‬الخليجيين،‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬ووفائهم‭ ‬لبلد‭ ‬الوحي،‭ ‬والجميع‭ ‬يفخر‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وحكمة‭ ‬وحنكة‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬الخطوات‭ ‬المتسارعة‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬سديدة‭ ‬ومحكمة‭ ‬لسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بتوجيهات‭ ‬رشيدة‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي‭ ‬ازدهارا‭ ‬يشهد‭ ‬له‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالرؤية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم،‭ ‬وبالدعم‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بكل‭ ‬مخرجات‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬والتربوية‭ ‬والتقنية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬نعمة‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والرخاء‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وشعبها،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬قادتها‭ ‬ويمدّهم‭ ‬بالعون‭ ‬والتوفيق‭ ‬والتسديد‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬ونماؤها‭ ‬وعزها‭ ‬ورفعتها‭. ‬

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