أهالي المحرق يهنئون باليوم الوطني السعودي

أهالي المحرق يهنئون باليوم الوطني السعودي
التاريخ
9/23/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم أهالي المحافظة خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد، مؤكدا أن محافظة المحرق ومجالسها الأهلية شهدت ومازالت تشهد الاحتفالات الوطنية باليوم السعودي.
واستعرض الأهالي مشاركاتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب أهالي البحرين كافة، ناقلين احتفالات المجالس الأهلية مؤكدين أن اليوم الوطني السعودي هو مناسبة وطنية بحرينية تتوشح من خلالها المحرق باللون الأخضر.
جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي للمحافظة بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب المحافظ والعميد سلطان الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق ورؤساء المراكز الأمنية بالمديرية بالإضافة على عدد من أهالي المحافظة من كل مدنها وقراها، ونقل الأهالي ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول العديد من المواضيع، شاكرين ومقدرين جهود رجال الأمن في تسيير الحركة المرورية وضمان سلامة الطلاب عند المدارس وعبر التقاطعات المرورية.
وفي هذا الشأن أكد الأهالي أن أغلب الازدحامات المرورية تعود للسلوكيات الخاطئة لبعض السواق وأولياء الأمور، مطالبين بالرقابة على شركات المواصلات الخاصة بسبب تكدس الطلبة في بعض الحافلات ما يفوق طاقتها الاستيعابية.
من جانبه قدم العميد سلطان الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق شكره للأهالي على التعاون والتواصل الدائم، مشيدا بالمقترحات المقدمة، مؤكدا أن المديرية تضع كل إمكانياتها في سبيل خدمة المواطنين والأهالي.
وأشاد المحافظ والأهالي بجهود رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري على جهوده في افتتاح وترميم الجوامع والمساجد، حيث قدم نائب المحافظ شرحا لعملية التطوير والتجديد لمرافق مقبرة المحرق بإشراف إدارة الأوقاف السنية.
وفي نهاية المجلس أشاد المحافظ بحرص عوائل المحرق على تأريخ فرجان محافظتهم، مؤكدا تقدير المحافظة لكل عوائل وأهالي محافظة المحرق بكل مدنها وقراها، داعيا الأهالي إلى التعاون بتقديم الوثائق والمعلومات الرسمية التي من شأنها أن تسهم في إكمال خارطة فرجان المحرق القديمة وفق التسميات الصحيحة. كلمات دالة
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