أهالي المحرق يهنئون باليوم الوطني السعودي

واستعرض‭ ‬الأهالي‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬أهالي‭ ‬البحرين‭ ‬كافة،‭ ‬ناقلين‭ ‬احتفالات‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬بحرينية‭ ‬تتوشح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المحرق‭ ‬باللون‭ ‬الأخضر‭. ‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬للمحافظة‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬والعميد‭ ‬سلطان‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ورؤساء‭ ‬المراكز‭ ‬الأمنية‭ ‬بالمديرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مدنها‭ ‬وقراها،‭ ‬ونقل‭ ‬الأهالي‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬حول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع،‭ ‬شاكرين‭ ‬ومقدرين‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الطلاب‭ ‬عند‭ ‬المدارس‭ ‬وعبر‭ ‬التقاطعات‭ ‬المرورية‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬أكد‭ ‬الأهالي‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬تعود‭ ‬للسلوكيات‭ ‬الخاطئة‭ ‬لبعض‭ ‬السواق‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬مطالبين‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬المواصلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بسبب‭ ‬تكدس‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحافلات‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬طاقتها‭ ‬الاستيعابية‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬العميد‭ ‬سلطان‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬شكره‭ ‬للأهالي‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬الدائم،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمقترحات‭ ‬المقدمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬تضع‭ ‬كل‭ ‬إمكانياتها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والأهالي‭. ‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬والأهالي‭ ‬بجهود‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬وترميم‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬شرحا‭ ‬لعملية‭ ‬التطوير‭ ‬والتجديد‭ ‬لمرافق‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق‭ ‬بإشراف‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭. ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المجلس‭ ‬أشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬بحرص‭ ‬عوائل‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬تأريخ‭ ‬فرجان‭ ‬محافظتهم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تقدير‭ ‬المحافظة‭ ‬لكل‭ ‬عوائل‭ ‬وأهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بكل‭ ‬مدنها‭ ‬وقراها،‭ ‬داعيا‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬بتقديم‭ ‬الوثائق‭ ‬والمعلومات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬خارطة‭ ‬فرجان‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة‭ ‬وفق‭ ‬التسميات‭ ‬الصحيحة‭.‬