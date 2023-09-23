312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية زلزال المغرب

312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية زلزال المغرب
التاريخ
9/23/2023 7:19:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرباط: أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية زلزال الحوز، وأن الإبعاد الإداري لصحفييْن فرنسييْن جاء نتيجة انتهاك للقانون.
وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن «الصحفييْن الفرنسييْن المبعديْن لم يطلبا أي ترخيص لتغطية زلزال الحوز»، مبرزا أن هذين الصحفيين دخلا إلى المغرب بغرض سياحي.
وأضاف الوزير أنه من الطبيعي أن يتم إبعاد هذين الصحفيين بقرار للسلطات الإدارية، التي قامت بما هو منصوص عليه في القانون الجاري به العمل.
من جهة أخرى، سجل السيد بايتاس أن ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا يمثلون 90 وسيلة إعلام شاركوا في تغطية هذا الزلزال، مؤكدا أنهم اشتغلوا في جو من الحرية والشفافية بجميع المناطق المتضررة.
وأوضح الوزير أن 78 من هؤلاء الصحفيين، أي الربع، من جنسية فرنسية، مبرزا أنهم يمثلون 16 وسيلة إعلام، 13 منها حصلت على اعتماد لتغطية الزلزال، فيما تتوفر ثلاثة منها على اعتمادات دائمة.
وخلص إلى أن «بلادنا تؤكد، مرة أخرى، أنها بلد الشفافية والحريات، حريصة على أن يقوم الصحفيون بمهامهم بحرية تامة».
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