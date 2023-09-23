Sunday, 24 September 2023 03:13 GMT

312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية زلزال المغرب

9/23/2023 7:19:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرباط‭: ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالعلاقات‭ ‬مع‭ ‬البرلمان،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية،‭ ‬مصطفى‭ ‬بايتاس،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬312‭ ‬صحفيا‭ ‬أجنبيا‭ ‬قاموا‭ ‬بتغطية‭ ‬زلزال‭ ‬الحوز،‭ ‬وأن‭ ‬الإبعاد‭ ‬الإداري‭ ‬لصحفييْن‭ ‬فرنسييْن‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬انتهاك‭ ‬للقانون‭.‬

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬بايتاس،‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬صحفية‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصحفييْن‭ ‬الفرنسييْن‭ ‬المبعديْن‭ ‬لم‭ ‬يطلبا‭ ‬أي‭ ‬ترخيص‭ ‬لتغطية‭ ‬زلزال‭ ‬الحوز‮»‬،‭ ‬مبرزا‭ ‬أن‭ ‬هذين‭ ‬الصحفيين‭ ‬دخلا‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬بغرض‭ ‬سياحي‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إبعاد‭ ‬هذين‭ ‬الصحفيين‭ ‬بقرار‭ ‬للسلطات‭ ‬الإدارية،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬سجل‭ ‬السيد‭ ‬بايتاس‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬312‭ ‬صحفيا‭ ‬أجنبيا‭ ‬يمثلون‭ ‬90‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬هذا‭ ‬الزلزال،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنهم‭ ‬اشتغلوا‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬والشفافية‭ ‬بجميع‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬78‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصحفيين،‭ ‬أي‭ ‬الربع،‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬فرنسية،‭ ‬مبرزا‭ ‬أنهم‭ ‬يمثلون‭ ‬16‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام،‭ ‬13‭ ‬منها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬لتغطية‭ ‬الزلزال،‭ ‬فيما‭ ‬تتوفر‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬اعتمادات‭ ‬دائمة‭.‬

وخلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بلادنا‭ ‬تؤكد،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬أنها‭ ‬بلد‭ ‬الشفافية‭ ‬والحريات،‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الصحفيون‭ ‬بمهامهم‭ ‬بحرية‭ ‬تامة‮»‬‭.‬

MENAFN23092023000055011008ID1107127885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث