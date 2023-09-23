312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية زلزال المغرب

الرباط‭: ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالعلاقات‭ ‬مع‭ ‬البرلمان،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية،‭ ‬مصطفى‭ ‬بايتاس،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬312‭ ‬صحفيا‭ ‬أجنبيا‭ ‬قاموا‭ ‬بتغطية‭ ‬زلزال‭ ‬الحوز،‭ ‬وأن‭ ‬الإبعاد‭ ‬الإداري‭ ‬لصحفييْن‭ ‬فرنسييْن‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬انتهاك‭ ‬للقانون‭.‬

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬بايتاس،‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬صحفية‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصحفييْن‭ ‬الفرنسييْن‭ ‬المبعديْن‭ ‬لم‭ ‬يطلبا‭ ‬أي‭ ‬ترخيص‭ ‬لتغطية‭ ‬زلزال‭ ‬الحوز‮»‬،‭ ‬مبرزا‭ ‬أن‭ ‬هذين‭ ‬الصحفيين‭ ‬دخلا‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬بغرض‭ ‬سياحي‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إبعاد‭ ‬هذين‭ ‬الصحفيين‭ ‬بقرار‭ ‬للسلطات‭ ‬الإدارية،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬سجل‭ ‬السيد‭ ‬بايتاس‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬312‭ ‬صحفيا‭ ‬أجنبيا‭ ‬يمثلون‭ ‬90‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬هذا‭ ‬الزلزال،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنهم‭ ‬اشتغلوا‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬والشفافية‭ ‬بجميع‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬78‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصحفيين،‭ ‬أي‭ ‬الربع،‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬فرنسية،‭ ‬مبرزا‭ ‬أنهم‭ ‬يمثلون‭ ‬16‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام،‭ ‬13‭ ‬منها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬لتغطية‭ ‬الزلزال،‭ ‬فيما‭ ‬تتوفر‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬اعتمادات‭ ‬دائمة‭.‬

وخلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بلادنا‭ ‬تؤكد،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬أنها‭ ‬بلد‭ ‬الشفافية‭ ‬والحريات،‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الصحفيون‭ ‬بمهامهم‭ ‬بحرية‭ ‬تامة‮»‬‭.‬