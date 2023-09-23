إخماد حريق في مصفاة بميناء الأحمدي بالكويت

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬بمصفاة‭ ‬ميناء‭ ‬الأحمدي‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬تأثر‭ ‬عمليات‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬التصدير‭. ‬

كانت‭ ‬شركة‭ ‬البترول‭ ‬الوطنية‭ ‬الكويتية‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬حريقا‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬التابعة‭ ‬للمنطقة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬مصفاة‭ ‬ميناء‭ ‬الأحمدي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬37‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬