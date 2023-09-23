إخماد حريق في مصفاة بميناء الأحمدي بالكويت

إخماد حريق في مصفاة بميناء الأحمدي بالكويت
التاريخ
9/23/2023 7:19:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (رويترز): قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت متأخر الجمعة إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي دون وقوع إصابات أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.
كانت شركة البترول الوطنية الكويتية قالت في وقت سابق في منشور على منصة إكس إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي في الساعة 8:37 مساء الجمعة.
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