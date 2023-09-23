Sunday, 24 September 2023 03:13 GMT

إخماد حريق في مصفاة بميناء الأحمدي بالكويت

9/23/2023 7:19:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬بمصفاة‭ ‬ميناء‭ ‬الأحمدي‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬تأثر‭ ‬عمليات‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬التصدير‭. ‬

كانت‭ ‬شركة‭ ‬البترول‭ ‬الوطنية‭ ‬الكويتية‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬حريقا‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬التابعة‭ ‬للمنطقة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬مصفاة‭ ‬ميناء‭ ‬الأحمدي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬37‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬

MENAFN23092023000055011008ID1107127884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث