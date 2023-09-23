روسيا: المقاتلون الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ بدأوا تسليم أسلحتهم

‭ ‬موسكو‭/‬كورنيدزور‭ (‬أرمينيا‭) - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أجرى‭ ‬الانفصاليون‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬أذربيجان‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬قواتهم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬تقطنه‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬الأرمن‭ ‬ومواصلة‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحتهم،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬باكو‭. ‬

وبعد‭ ‬هزيمتهم‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬شنته‭ ‬أذربيجان‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحتهم‭ ‬طوال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬وذكرت‭ ‬قوة‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬الانفصاليين‭ ‬سلموا‭ ‬ست‭ ‬مركبات‭ ‬مدرعة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬قطعة‭ ‬سلاح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وبالتوازي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬يواجهون‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬القوقاز‭. ‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬وفقًا‭ ‬لاتفاقات‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬بدأت‭ ‬التشكيلات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬بتسليم‭ ‬أسلحتها‭ ‬ومعداتها‭ ‬العسكرية‭ ‬بإشراف‭ ‬قوة‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭. ‬

وبالتوازي،‭ ‬سيواصلون‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لسلطات‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬الانفصالي‭ ‬التي‭ ‬استسلمت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬شنته‭ ‬القوات‭ ‬الأذربيجانية‭. ‬وأوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيسمح‭ ‬‮«‬بتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬وضمان‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري،‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الانفصاليون‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬سيبحثان‭ ‬في‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬دخول‭ ‬وخروج‭ ‬المواطنين‮»‬‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬وأبلغت‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬انتهاكين‭ ‬وقعا‭ ‬يوم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭. ‬

وبدأ‭ ‬الانفصاليون‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬حول‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬إدماج‮»‬‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭. ‬وأعلنت‭ ‬باكو‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬اجتماعا‭ ‬جديدا‭ ‬سيعقد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

وشكّل‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬محور‭ ‬نزاع‭ ‬مديد‭. ‬وخاضت‭ ‬الجمهوريتان‭ ‬السوفيتيان‭ ‬السابقتان،‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا،‭ ‬حربين‭ ‬بشأنه،‭ ‬إحداهما‭ ‬بين‭ ‬1988‭ ‬و1994‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬قتيل،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬2020‭ (‬6500‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭). ‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬الانفصاليين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكدوا‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬يحاصر‭ ‬ستيباناكيرت،‭ ‬‮«‬عاصمة‮»‬‭ ‬الإقليم‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الانفصاليين‭ ‬أرمين‭ ‬هايرابيتيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬مروّع،‭ ‬القوات‭ ‬الأذربيجانية‭... ‬على‭ ‬مشارفها،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬الأقبية‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬بأن‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬محرومة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬والوقود‭. ‬وأن‭ ‬سكانها‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أقاربهم‭ ‬المفقودين‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قوائم‭ ‬للقتلى‭ ‬والجرحى،‭ ‬يفتقرون‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭. ‬ومساء‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬دعت‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬سكان‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬وقال‭ ‬ستيفن‭ ‬هيبيرسترايت‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس،‭ ‬بعد‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬بين‭ ‬الزعيم‭ ‬الألماني‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬وسلامة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬للنزاع‮»‬‭. ‬

وعدت‭ ‬باكو‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بإرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬ورعاية‭ ‬الجنود‭ ‬الانفصاليين‭ ‬المصابين،‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬لسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬بدخول‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬من‭ ‬أرمينيا،‭ ‬بحسب‭ ‬مستشار‭ ‬لرئيس‭ ‬اذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭. ‬

وبحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن‭ ‬فإنّ‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬خلّفت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬قتيل‭ ‬و400‭ ‬جريح‭. ‬