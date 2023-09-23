Sunday, 24 September 2023 03:12 GMT

روسيا: المقاتلون الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ بدأوا تسليم أسلحتهم

9/23/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬موسكو‭/‬كورنيدزور‭ (‬أرمينيا‭) - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أجرى‭ ‬الانفصاليون‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬أذربيجان‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬قواتهم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬تقطنه‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬الأرمن‭ ‬ومواصلة‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحتهم،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬باكو‭. ‬

وبعد‭ ‬هزيمتهم‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬شنته‭ ‬أذربيجان‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحتهم‭ ‬طوال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬وذكرت‭ ‬قوة‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬الانفصاليين‭ ‬سلموا‭ ‬ست‭ ‬مركبات‭ ‬مدرعة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬قطعة‭ ‬سلاح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وبالتوازي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬يواجهون‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬القوقاز‭. ‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬وفقًا‭ ‬لاتفاقات‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬بدأت‭ ‬التشكيلات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬بتسليم‭ ‬أسلحتها‭ ‬ومعداتها‭ ‬العسكرية‭ ‬بإشراف‭ ‬قوة‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭. ‬

وبالتوازي،‭ ‬سيواصلون‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لسلطات‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬الانفصالي‭ ‬التي‭ ‬استسلمت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬شنته‭ ‬القوات‭ ‬الأذربيجانية‭. ‬وأوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيسمح‭ ‬‮«‬بتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬وضمان‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري،‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الانفصاليون‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬سيبحثان‭ ‬في‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬دخول‭ ‬وخروج‭ ‬المواطنين‮»‬‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬وأبلغت‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬انتهاكين‭ ‬وقعا‭ ‬يوم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭. ‬

وبدأ‭ ‬الانفصاليون‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬حول‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬إدماج‮»‬‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭. ‬وأعلنت‭ ‬باكو‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬اجتماعا‭ ‬جديدا‭ ‬سيعقد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

وشكّل‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬محور‭ ‬نزاع‭ ‬مديد‭. ‬وخاضت‭ ‬الجمهوريتان‭ ‬السوفيتيان‭ ‬السابقتان،‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا،‭ ‬حربين‭ ‬بشأنه،‭ ‬إحداهما‭ ‬بين‭ ‬1988‭ ‬و1994‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬قتيل،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬2020‭ (‬6500‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭). ‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬الانفصاليين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكدوا‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬يحاصر‭ ‬ستيباناكيرت،‭ ‬‮«‬عاصمة‮»‬‭ ‬الإقليم‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الانفصاليين‭ ‬أرمين‭ ‬هايرابيتيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬مروّع،‭ ‬القوات‭ ‬الأذربيجانية‭... ‬على‭ ‬مشارفها،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬الأقبية‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬بأن‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬محرومة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬والوقود‭. ‬وأن‭ ‬سكانها‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أقاربهم‭ ‬المفقودين‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قوائم‭ ‬للقتلى‭ ‬والجرحى،‭ ‬يفتقرون‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭. ‬ومساء‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬دعت‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬سكان‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬وقال‭ ‬ستيفن‭ ‬هيبيرسترايت‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس،‭ ‬بعد‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬بين‭ ‬الزعيم‭ ‬الألماني‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬وسلامة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬للنزاع‮»‬‭. ‬

وعدت‭ ‬باكو‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بإرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬ورعاية‭ ‬الجنود‭ ‬الانفصاليين‭ ‬المصابين،‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬لسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬بدخول‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬من‭ ‬أرمينيا،‭ ‬بحسب‭ ‬مستشار‭ ‬لرئيس‭ ‬اذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭. ‬

وبحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن‭ ‬فإنّ‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬خلّفت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬قتيل‭ ‬و400‭ ‬جريح‭. ‬

MENAFN23092023000055011008ID1107127883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث