13 قتيلا و20 جريحا فـي تــفـجــيــر انتحاري في وسط الصومال

مقديشو‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قُتل‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬وأُصيب‭ ‬20‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصومال‭ ‬أمس‭ ‬بعدما‭ ‬عمد‭ ‬انتحاري‭ ‬إلى‭ ‬تفجير‭ ‬شاحنة‭ ‬مليئة‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬قرب‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بلدوين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭. ‬

وأعلن‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬أحمد‭ ‬آدن‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬جثث‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذي‭ ‬يقطنون‭ ‬على‭ ‬مقربة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الموقع‭. ‬

وأفاد‭ ‬بنقل‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬20‭ ‬جريحا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬الضحايا‭ ‬مرشّحة‭ ‬للارتفاع‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بمبان‭ ‬قريبة‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬محاصرة‭ ‬كثر‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬الحكومة‭ ‬الصومالية‭ ‬الضعيفة‭ ‬بتعرّضها‭ ‬لـ«نكسات‭ ‬كبيرة‭ ‬عدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬الشباب‭ ‬الإسلامية‭. ‬

ويخوض‭ ‬مقاتلو‭ ‬الحركة‭ ‬تمردا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬لإطاحة‭ ‬الحكومة‭ ‬الضعيفة‭ ‬والمدعومة‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬مقديشو‭. ‬

ولم‭ ‬تتبنَّ‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬هجوم‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬ياسين‭ ‬الذي‭ ‬توجّه‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬عقب‭ ‬التفجير،‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬الإغاثة‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬انتشال‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭. ‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التفجير‭ ‬‮«‬سبّب‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انتشال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬جثث‭ ‬ومرجّحا‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحصيلة‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬قوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬الصومال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بتفويض‭ ‬مدّته‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وراهنا‭ ‬تسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إرجاء‭ ‬عملية‭ ‬خفض‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭. ‬

تدعو‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬قوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬من‭ ‬الصومال‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وإلى‭ ‬نقل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬جيش‭ ‬البلاد‭ ‬وشرطتها‭. ‬

وأطلقت‭ ‬القوات‭ ‬الصومالية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬هجوما‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬الشباب‭ ‬التابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬وتؤازرها‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬مليشيات‭ ‬تابعة‭ ‬للعشائر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تدعمها‭ ‬قوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬وتساندها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭. ‬

وتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬الصومالي‭ ‬حسن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمود‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وتعهّد‭ ‬شن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬دُحرت‭ ‬من‭ ‬مقديشو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬ولكنها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬

الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬مؤخرا‭ ‬زيارات‭ ‬تفقدية‭ ‬لخط‭ ‬الجبهة،‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستقضي‭ ‬على‭ ‬الإرهابيين‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭. ‬

لكن‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الصومالي‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجّهها‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إرجاء‭ ‬عملية‭ ‬سحب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭.‬