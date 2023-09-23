Sunday, 24 September 2023 03:12 GMT

13 قتيلا و20 جريحا فـي تــفـجــيــر انتحاري في وسط الصومال

9/23/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مقديشو‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قُتل‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬وأُصيب‭ ‬20‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصومال‭ ‬أمس‭ ‬بعدما‭ ‬عمد‭ ‬انتحاري‭ ‬إلى‭ ‬تفجير‭ ‬شاحنة‭ ‬مليئة‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬قرب‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بلدوين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭. ‬

وأعلن‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬أحمد‭ ‬آدن‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬جثث‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذي‭ ‬يقطنون‭ ‬على‭ ‬مقربة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الموقع‭. ‬

وأفاد‭ ‬بنقل‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬20‭ ‬جريحا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬الضحايا‭ ‬مرشّحة‭ ‬للارتفاع‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بمبان‭ ‬قريبة‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬محاصرة‭ ‬كثر‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬الحكومة‭ ‬الصومالية‭ ‬الضعيفة‭ ‬بتعرّضها‭ ‬لـ«نكسات‭ ‬كبيرة‭ ‬عدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬الشباب‭ ‬الإسلامية‭. ‬

ويخوض‭ ‬مقاتلو‭ ‬الحركة‭ ‬تمردا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬لإطاحة‭ ‬الحكومة‭ ‬الضعيفة‭ ‬والمدعومة‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬مقديشو‭. ‬

ولم‭ ‬تتبنَّ‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬هجوم‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬ياسين‭ ‬الذي‭ ‬توجّه‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬عقب‭ ‬التفجير،‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬الإغاثة‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬انتشال‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭. ‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التفجير‭ ‬‮«‬سبّب‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انتشال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬جثث‭ ‬ومرجّحا‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحصيلة‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬قوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬الصومال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بتفويض‭ ‬مدّته‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وراهنا‭ ‬تسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إرجاء‭ ‬عملية‭ ‬خفض‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭. ‬

تدعو‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬قوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬من‭ ‬الصومال‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وإلى‭ ‬نقل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬جيش‭ ‬البلاد‭ ‬وشرطتها‭. ‬

وأطلقت‭ ‬القوات‭ ‬الصومالية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬هجوما‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬الشباب‭ ‬التابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬وتؤازرها‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬مليشيات‭ ‬تابعة‭ ‬للعشائر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تدعمها‭ ‬قوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬وتساندها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭. ‬

وتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬الصومالي‭ ‬حسن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمود‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وتعهّد‭ ‬شن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬دُحرت‭ ‬من‭ ‬مقديشو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬ولكنها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬

الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬مؤخرا‭ ‬زيارات‭ ‬تفقدية‭ ‬لخط‭ ‬الجبهة،‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستقضي‭ ‬على‭ ‬الإرهابيين‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭. ‬

لكن‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الصومالي‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجّهها‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إرجاء‭ ‬عملية‭ ‬سحب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭.‬

MENAFN23092023000055011008ID1107127882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث