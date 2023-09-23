لافروف: الغرب يخوض ((قتالا مباشرا)) ضد روسيا في أوكرانيا

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬اتهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬أمس،‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بخوض‭ ‬‮«‬قتال‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬يمكنكم‭ ‬أن‭ ‬تسموه‭ ‬ما‭ ‬شئتم،‭ ‬لكنهم‭ ‬يقاتلوننا،‭ ‬يقاتلوننا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مباشر‭. ‬نسميها‭ ‬حربا‭ ‬هجينة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يغير‭ ‬الواقع‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬المالية‭ ‬والأسلحة‭ ‬و«المرتزقة‮»‬‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬غربية‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مسهب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬سئل‭ ‬لافروف‭ ‬عن‭ ‬ضلوع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بأوكرانيا،‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يقاتلون‭ ‬ضدنا‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬أيدي‭ ‬وأجسام‭ ‬الأوكرانيين‭. ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬يهتمون‭ ‬هنا‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬يعلمون‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬الامريكيين‭ ‬والبريطانيين‭ ‬وآخرين‭ ‬يقاتلون‭ ‬أولا‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬موسكو‭ ‬بل‭ ‬تساعد‭ ‬اوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭.‬

وكان‭ ‬الوزير‭ ‬الروسي‭ ‬يتحدث‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬حضرها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬شخصيا‭ ‬مطالبا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭. ‬

واقترح‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬تناقش‭ ‬خطته‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭.‬

وأكد‭ ‬لافروف‭ ‬أن‭ ‬اقتراح‭ ‬التسوية‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتنفيذ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬ويستحيل‭ ‬تطبيقه‭ ‬وغير‭ ‬واقعي‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‮»‬‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬جُرحوا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬شنته‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬أسطول‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيفاستوبول‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬القرم‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تفاصيل‭ ‬الهجوم‭ ‬ستُكشف‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت،‭ ‬والنتيجة‭ ‬مقتل‭ ‬وجرح‭ ‬عشرات‭ ‬المحتلين‭ ‬بينهم‭ ‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬الأسطول‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬أثناء‭ ‬انعقاد‭ ‬‮«‬اجتماع‭ ‬لقيادة‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كيريلو‭ ‬بودانوف‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬جنرالات،‭ ‬حسبما‭ ‬صرح‭ ‬لإذاعة‭ ‬صوت‭ ‬أمريكا‭. ‬

ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعلومات‭. ‬

وامتنع‭ ‬بودانوف‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬صواريخ‭ ‬غربية‭ ‬الصنع‭ ‬استُخدمت‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬

على‭ ‬الجبهة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أوضح‭ ‬جنرال‭ ‬يقود‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬خرق‭ ‬خطوط‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬أولكسندر‭ ‬تارنافسكي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭: ‬‮«‬على‭ ‬خاصرة‭ ‬اليسار‭ (‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬قربوف‭) ‬حققنا‭ ‬اختراقا‭ ‬ونواصل‭ ‬التقدّم‮»‬‭. ‬

وأقر‭ ‬بأن‭ ‬التقدّم‭ ‬أبطأ‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬تأمل‭ ‬به‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬بالسرعة‭ ‬التي‭ ‬توقعناها،‭ ‬ليس‭ ‬مثل‭ ‬أفلام‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬خسارة‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‮»‬‭. ‬

أعلنت‭ ‬كييف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬استراتيجي‭ ‬عندما‭ ‬استعادت‭ ‬قرية‭ ‬روبوتين‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وذكر‭ ‬تارنافسكي‭ ‬بأن‭ ‬الاختراق‭ ‬الكبير‭ ‬للهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬سيتمثل‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬توكماك‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬والتي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭. ‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬استعادة‭ ‬توكماك‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بالتقدّم‭ ‬باتّجاه‭ ‬ميليتوبول‭ ‬وشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭. ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قالت‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أصدرته‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬نفذت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬12‭ ‬ضربة‭ ‬مكثفة‭ ‬بأسلحة‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬تطلق‭ ‬من‭ ‬البر‭ ‬والجو‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار،‭ ‬ضد‭ ‬مرافق‭ ‬إصلاح‭ ‬الطائرات‭ ‬والمدرعات،‭ ‬وتكرير‭ ‬النفط‭ ‬ومواقع‭ ‬تخزين‭ ‬الذخيرة‭ ‬والأسلحة‭ ‬الدقيقة‭ ‬والأسلحة‭ ‬أجنبية‭ ‬الصنع‭ ‬ومراكز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬وتدريب‭ ‬المخربين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬انتشار‭ ‬المرتزقة‭ ‬الأجانب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬تقرير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭: ‬‮«‬وأدت‭ ‬الضربات‭ ‬إلى‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬محوري‭ ‬خيرسون‭ ‬وزابوروجيه،‭ ‬وانخفاض‭ ‬قدرات‭ ‬مؤسسات‭ ‬الإصلاح‭ ‬والترميم‭ ‬التابعة‭ ‬للعدو‮»‬‭.‬