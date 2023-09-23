البرهان يقول إنه يفضل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الصراع في السودان

نيويورك،‭ ‬الخرطوم‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬دعما‭ ‬عسكريا‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وإنه‭ ‬يفضل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬للصراع‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬الآلاف‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬ملايين‭ ‬المدنيين‭.‬

وقال‭ ‬البرهان‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬رويترز‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إرسال‭ ‬مرتزقة‭ ‬لدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭. ‬وقال‭ ‬البرهان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭: ‬‮«‬كل‭ ‬حرب‭ ‬تنتهي‭ ‬بالسلام‭ ‬سواء‭ ‬سلام‭ ‬بالمفاوضات‭ ‬أو‭ ‬بالقوة‭ ‬ونحن‭ ‬نمضي‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المسارين‭ ‬والمسار‭ ‬المفضل‭ ‬لنا‭ ‬هو‭ ‬مسار‭ ‬المفاوضات‭ ‬وهناك‭ ‬مسار‭ ‬جدة‭ ‬ونحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بأننا‭ ‬قد‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وقام‭ ‬البرهان‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬بقائه‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬القتال‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬كان‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول،‭ ‬وليس‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري،‭ ‬لكنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬وقف‭ ‬الدعم‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬تتلقاه‭. ‬وقال‭ ‬البرهان‭: ‬‮«‬وطلبنا‭ ‬من‭ ‬جيراننا‭ ‬مساعدتنا‭ ‬لمراقبة‭ ‬الحدود‭ ‬لوقف‭ ‬تدفق‭ ‬المرتزقة‭ ‬وهناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬أتوا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وسيكونون‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬خطرا‭ ‬علي‭ ‬الدولة‭ ‬السودانية‭ ‬ودول‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬حميدتي،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بالفيديو‭ ‬نشرت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬وتزامنت‭ ‬مع‭ ‬خطاب‭ ‬البرهان‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنه‭ ‬مستعد‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬سياسية‭. ‬ولم‭ ‬تنجح‭ ‬المزاعم‭ ‬السابقة‭ ‬للجانبين‭ ‬بأنهما‭ ‬يريدان‭ ‬السلام‭ ‬ومستعدان‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‭. ‬ويقول‭ ‬شهود‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجيش‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وإن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬النهب‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬ذات‭ ‬الأهداف‭ ‬العرقية‭ ‬في‭ ‬دارفور‭.‬

ونفى‭ ‬البرهان‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬للجيش‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬دعاية‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭. ‬كما‭ ‬نفت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬ستحاسب‭ ‬رجالها‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭. ‬وقال‭ ‬البرهان‭ ‬إن‭ ‬انتشار‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الجنينة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أسوأ‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬كان‭ ‬محدودا،‭ ‬مما‭ ‬أعاق‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الرد‭. ‬بلغ‭ ‬العنف‭ ‬ذروته‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬والي‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬وقال‭ ‬البرهان‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الوالي‭ ‬الاحتماء‭ ‬بالجيش‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يتوقع‭ ‬الخيانة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬المتمردة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الجنينة‭ ‬ليست‭ ‬بالعدد‭ ‬الكافي‭ ‬للانتشار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬الجنينة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬3ر5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬عندما‭ ‬اندلع‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭.

‬وقال‭ (‬أوتشا‭) ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬مع‭ ‬دخول‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬شهره‭ ‬الخامس‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل،‭ ‬فر‭ ‬نحو‭ ‬3ر5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬وسعوا‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬المكتب‭ ‬داخل‭ ‬السودان،‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2ر4‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬3929‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الولايات‭ ‬السودانية‭ ‬الـ18‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭. ‬