Sunday, 24 September 2023 03:12 GMT

البرهان يقول إنه يفضل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الصراع في السودان

9/23/2023 7:19:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيويورك،‭ ‬الخرطوم‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬دعما‭ ‬عسكريا‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وإنه‭ ‬يفضل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬للصراع‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬الآلاف‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬ملايين‭ ‬المدنيين‭.‬

وقال‭ ‬البرهان‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬رويترز‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إرسال‭ ‬مرتزقة‭ ‬لدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭. ‬وقال‭ ‬البرهان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭: ‬‮«‬كل‭ ‬حرب‭ ‬تنتهي‭ ‬بالسلام‭ ‬سواء‭ ‬سلام‭ ‬بالمفاوضات‭ ‬أو‭ ‬بالقوة‭ ‬ونحن‭ ‬نمضي‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المسارين‭ ‬والمسار‭ ‬المفضل‭ ‬لنا‭ ‬هو‭ ‬مسار‭ ‬المفاوضات‭ ‬وهناك‭ ‬مسار‭ ‬جدة‭ ‬ونحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بأننا‭ ‬قد‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وقام‭ ‬البرهان‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬بقائه‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬القتال‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬كان‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول،‭ ‬وليس‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري،‭ ‬لكنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬وقف‭ ‬الدعم‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬تتلقاه‭. ‬وقال‭ ‬البرهان‭: ‬‮«‬وطلبنا‭ ‬من‭ ‬جيراننا‭ ‬مساعدتنا‭ ‬لمراقبة‭ ‬الحدود‭ ‬لوقف‭ ‬تدفق‭ ‬المرتزقة‭ ‬وهناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬أتوا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وسيكونون‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬خطرا‭ ‬علي‭ ‬الدولة‭ ‬السودانية‭ ‬ودول‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬حميدتي،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بالفيديو‭ ‬نشرت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬وتزامنت‭ ‬مع‭ ‬خطاب‭ ‬البرهان‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنه‭ ‬مستعد‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬سياسية‭. ‬ولم‭ ‬تنجح‭ ‬المزاعم‭ ‬السابقة‭ ‬للجانبين‭ ‬بأنهما‭ ‬يريدان‭ ‬السلام‭ ‬ومستعدان‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‭. ‬ويقول‭ ‬شهود‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجيش‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وإن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬النهب‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬ذات‭ ‬الأهداف‭ ‬العرقية‭ ‬في‭ ‬دارفور‭.‬

ونفى‭ ‬البرهان‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬للجيش‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬دعاية‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭. ‬كما‭ ‬نفت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬ستحاسب‭ ‬رجالها‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭. ‬وقال‭ ‬البرهان‭ ‬إن‭ ‬انتشار‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الجنينة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أسوأ‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬كان‭ ‬محدودا،‭ ‬مما‭ ‬أعاق‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الرد‭. ‬بلغ‭ ‬العنف‭ ‬ذروته‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬والي‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬وقال‭ ‬البرهان‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الوالي‭ ‬الاحتماء‭ ‬بالجيش‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يتوقع‭ ‬الخيانة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬المتمردة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الجنينة‭ ‬ليست‭ ‬بالعدد‭ ‬الكافي‭ ‬للانتشار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬الجنينة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬3ر5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬عندما‭ ‬اندلع‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭.
‬وقال‭ (‬أوتشا‭) ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬مع‭ ‬دخول‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬شهره‭ ‬الخامس‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل،‭ ‬فر‭ ‬نحو‭ ‬3ر5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬وسعوا‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬المكتب‭ ‬داخل‭ ‬السودان،‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2ر4‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬3929‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الولايات‭ ‬السودانية‭ ‬الـ18‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭. ‬

MENAFN23092023000055011008ID1107127880

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث