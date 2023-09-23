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الكويت تستضيف 400 لاعب ولاعبة في منافسات بطولة العالم للبولينج

9/23/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الكويت‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬كشف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البولينج‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬الفارسي‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للبولينج‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬تستقطب‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬24‭ ‬منتخبا‭ ‬للرجال‭ ‬و12‭ ‬للسيدات‭. ‬وأضاف‭ ‬الفارسي‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصنفين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬بالمونديال‭ ‬العالمي‭ ‬للبولينج‭ ‬يأتي‭ ‬لأهمية‭ ‬البطولة‭ ‬كونها‭ ‬الأهم‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬والأعلى‭ ‬تصنيفا‭ ‬والأكبر‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬ستمنح‭ ‬للفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬الكويت‭ ‬بشرف‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬يأتي‭ ‬كونها‭ ‬تمتلك‭ ‬جميع‭ ‬مقومات‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‭ ‬بفضل‭ ‬وجود‭ ‬منشأة‭ ‬مميزة‭ ‬وهي‭ ‬مجمع‭ ‬النادي‭ ‬للبولينج،‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المجمعات‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأكثرها‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬المميزين،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬البطولة‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬رفيعة‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬تقوم‭ ‬بجهود‭ ‬مضنية‭ ‬للإعداد‭ ‬والتجهيز‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬وإظهاره‭ ‬بأكمل‭ ‬وجه‭ ‬بما‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬الرياضة‭ ‬الكويتية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬أهم‭ ‬المناسبات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وأكد‭ ‬الفارسي‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬طلال‭ ‬المحمد‭ ‬الصباح‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬كافة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬الضمانات‭ ‬الكافية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لإنجاح‭ ‬الاستضافة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تعتزم‭ ‬تقديم‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬مميز‭ ‬للبطولة‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬ثقافات‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

وعن‭ ‬استعداد‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬للبطولة‭ ‬أوضح‭ ‬أنها‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرارهم‭ ‬بأداء‭ ‬تدريبات‭ ‬قوية‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬تقديم‭ (‬أزرق‭ ‬البولينج‭) ‬مستوى‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكبر‭ ‬المنتخبات‭ ‬العالمية‭.‬

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