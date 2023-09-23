الكويت تستضيف 400 لاعب ولاعبة في منافسات بطولة العالم للبولينج
التاريخ
9/23/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الكويت - د ب أ: كشف نائب رئيس نادي البولينج الكويتي محمد الفارسي عن أن بطولة العالم للبولينج للرجال والسيدات التي تستضيفها الكويت في أكتوبر المقبل تستقطب نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 للسيدات. وأضاف الفارسي الذي يشغل منصب مدير البطولة في تصريح صحفي أمس أن وجود جميع اللاعبين المصنفين الأوائل في العالم في اللعبة من الجنسين بالمونديال العالمي للبولينج يأتي لأهمية البطولة كونها الأهم على الاطلاق والأعلى تصنيفا والأكبر من ناحية الجوائز المالية التي ستمنح للفائزين بالمراكز الأولى.
وأوضح أن فوز الكويت بشرف تنظيم البطولة يأتي كونها تمتلك جميع مقومات النجاح من الناحية التنظيمية بفضل وجود منشأة مميزة وهي مجمع النادي للبولينج، إذ يعد أحد أفضل المجمعات للعبة في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها قدرة على استضافة هذا العدد من اللاعبين واللاعبات المميزين، متوقعا أن تحظى البطولة بمستويات فنية رفيعة. وأشار الى أن جميع اللجان العاملة تقوم بجهود مضنية للإعداد والتجهيز لاستضافة هذا الحدث العالمي، وإظهاره بأكمل وجه بما يليق بسمعة الرياضة الكويتية وقدرتها على تنظيم أهم المناسبات الرياضية العالمية.
وأكد الفارسي أن مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ طلال المحمد الصباح عمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إذ قدم الضمانات الكافية للاتحاد الدولي لإنجاح الاستضافة، مبينا أن اللجنة المنظمة تعتزم تقديم حفل افتتاح مميز للبطولة يعبر عن ثقافات شعوب العالم.
وعن استعداد منتخب الكويت للرجال والسيدات للبطولة أوضح أنها تسير بشكل جيد في ظل استمرارهم بأداء تدريبات قوية منذ فترة طويلة، معربا عن تمنياته تقديم (أزرق البولينج) مستوى متميزا في هذا الملتقى العالمي الكبير الذي يضم أكبر المنتخبات العالمية.
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