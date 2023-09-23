((عرضة)) رونالدو تلهب الرياض

الرياض‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬واصل‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬رقص‭ ‬العرضة‭ ‬السعودية،‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬النصر‭ ‬لحسم‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬4‭-‬3‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬حابسة‭ ‬للأنفاس‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬فيما‭ ‬التحق‭ ‬الزئبقي‭ ‬الفرنسي‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬بركب‭ ‬النجوم‭ ‬اللامعين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬‮«‬نمور‮»‬‭ ‬جدة‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬المتعثر‭ ‬أمام‭ ‬ضمك‭.‬

بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬ظهوره‭ ‬بـ‮«‬البشت‮»‬،‭ ‬حاملاً‭ ‬السيف‭ ‬ومرتدياً‭ ‬الثوب،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬أشعل‭ ‬الـ«دون‮»‬،‭ ‬رفقة‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا،‭ ‬ملعب‭ ‬الأوّل‭ ‬بارك‭ ‬أمام‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج،‭ ‬بعدما‭ ‬وقعا‭ ‬على‭ ‬هدفين‭ ‬قادا‭ ‬من‭ ‬خلالهما‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬زملاء‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينو‭ ‬والجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬والحارس‭ ‬السنغالي‭ ‬إدوار‭ ‬مندي،‭ ‬الذي‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬رباعية‭ ‬جديدة‭ ‬ضاعفت‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مستواه‭. ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الراقي‮»‬‭ ‬يكتفي‭ ‬فقط‭ ‬بتقليص‭ ‬النتيجة،‭ ‬امتلك‭ ‬رونالدو‭ (‬38‭ ‬عاماً‭) ‬مفتاح‭ ‬المباراة،‭ ‬مانحًا‭ ‬التقدم‭ ‬للنصر‭ ‬باكرًا‭ ‬جدًا،‭ ‬ولاقاه‭ ‬تاليسكا‭ ‬معانقاً‭ ‬الشباك‭ ‬مرتين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬الرباعية،‭ ‬محتفلاً‭ ‬برقص‭ ‬العرضة‭.‬

قال‭ ‬البرتغالي‭: ‬‮«‬مازلت‭ ‬أعشق‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وأعشق‭ ‬اللعب‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباريات‭. ‬سأواصل‭ ‬حتى‭ ‬تقول‭ ‬لي‭ ‬ساقي‭ ‬توقف‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بـ9‭ ‬أهدف‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالراحة،‭ ‬وأساعد‭ ‬فريقي،‭ ‬والأهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أننا‭ ‬فزنا‭ ‬بالمباراة‮»‬‭. ‬ويعزو‭ ‬حارس‭ ‬تشلسي‭ ‬السابق‭ ‬تلقي‭ ‬شباكه‭ ‬13‭ ‬هدفًا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الدوري،‭ ‬إلى‭ ‬الأخطاء‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أكون‭ ‬سعيدًا‭ ‬عندما‭ ‬أتلقى‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحسن،‭ ‬وسنواصل‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬2021،‭ ‬هاجم‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬دارونكو،‭ ‬‮«‬تغاضى‭ ‬عن‭ ‬خطأ‭ ‬قبل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للنصر،‭ ‬الذي‭ ‬سُجِل‭ ‬أثناء‭ ‬حجب‭ ‬أدخنة‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬للرؤية‭!‬‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬سأل‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭ ‬الحكم‭ ‬عن‭ ‬رضى‭ ‬ضميره‭ ‬عن‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

مقابل‭ ‬لمعان‭ ‬رونالدو،‭ ‬انتظر‭ ‬كانتي،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2018،‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬ليوقع‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬تألقه‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬بعدما‭ ‬أسقط‭ ‬مساهماته‭ ‬الدفاعية،‭ ‬افتكاكاً،‭ ‬تمريراً‭ ‬وتسجيلاً،‭ ‬قالبًا‭ ‬تأخر‭ ‬العميد‭ ‬أمام‭ ‬الفتح‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬معوّضًا‭ ‬غياب‭ ‬مواطنه‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والمغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمدالله،‭ ‬حظي‭ ‬نجم‭ ‬تشلسي‭ ‬السابق،‭ ‬المعروف‭ ‬بالجري‭ ‬والمطاردة‭ ‬أثناء‭ ‬عدم‭ ‬امتلاك‭ ‬فريقه‭ ‬للكرة،‭ ‬بإشادة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو،‭ ‬‮«‬سجّل‭ ‬كانتي‭ ‬هدفًا‭ ‬رائعًا‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬سانتو‭ ‬بردّ‭ ‬فعل‭ ‬لاعبيه‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬هدف‭ ‬الفتح،‭ ‬‮«‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬كانت‭ ‬رائعة،‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لم‭ ‬نمنحهم‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للتسجيل‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬فرحة‭ ‬العميد‭ ‬نغّصتها‭ ‬إصابة‭ ‬القائد‭ ‬أحمد‭ ‬شراحيلي‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي،‭ ‬بحسب‭ ‬النادي،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬سيُنهي‭ ‬إجراءات‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬للاعب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

وفي‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المحاله،‭ ‬لم‭ ‬تشفع‭ ‬مشاركة‭ ‬نيمار‭ ‬أساسيًا‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬ضمك‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬العاصمي‭ ‬تعادلاً‭ ‬بطعم‭ ‬الهزيمة‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬مضاعفًا‭ ‬مرارة‭ ‬جماهيره‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬تعادلاً‭ ‬مخيبًا‭ ‬آخر‭ ‬أمام‭ ‬نافباخور‭ ‬الاوزبكي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭. ‬ورغم‭ ‬توهجه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬الرياض،‭ ‬أخفق‭ ‬نيمار‭ ‬بهز‭ ‬الشباك‭ ‬مجددًا‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مبارياته‭ ‬بقميص‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬تاريخية‭ ‬لم‭ ‬يعهدها‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وسانتوس‭ ‬البرازيلي‭.‬

وعكَسَ‭ ‬التعادل‭ ‬المفاجئ‭ ‬مع‭ ‬ضمك‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ترق‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬لعب‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬الدولي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬محتمة‭. ‬اعترف‭ ‬بونو‭ ‬بأفضلية‭ ‬المضيف‭: ‬‮«‬ضمك‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬تكتيكيًا‭ ‬ويمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬ذكية‭ ‬عرفت‭ ‬كيف‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المجريات،‭ ‬خصوصًا‭ ‬بعدما‭ ‬ظهر‭ ‬التعب‭ ‬على‭ ‬فريقنا‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬رأى‭ ‬لاعب‭ ‬ضمك‭ ‬المصري‭ ‬طارق‭ ‬حامد‭ ‬أن‭ ‬الأسماء‭ ‬الكبيرة‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬أشار‭ ‬زميله‭ ‬أحمد‭ ‬الزين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ضمك‭ ‬كان‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬11‭ ‬ضد‭ ‬11،‭ ‬والمدرب‭ (‬الروماني‭ ‬كوزمين‭ ‬كونترا‭) ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬رجالاً‭ ‬في‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬كوزمين‭ ‬تبريرات‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬التي‭ ‬ساقها‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬بأن‭ ‬الإرهاق‭ ‬كان‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬تعادل‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أتفق‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬دكة‭ ‬بدلاء‭ ‬قوية،‭ ‬ويستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬ماركا‭ ‬ان‭ ‬الهلال‭ ‬‮«‬أنفق‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وخرج‭ ‬بتعادلين‭ ‬متواليين‭ ‬بطعم‭ ‬الهزيمة‭ ‬ما‭ ‬عزّز‭ ‬شائعات‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬جيزوس‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بريدة،‭ ‬صالح‭ ‬التعاون‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الدراماتيكية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬بخروجه‭ ‬منتصرًا‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬القصيم‭ ‬أمام‭ ‬الرائد،‭ ‬ليستعيد‭ ‬الفريق‭ ‬المجتهد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيريكليس‭ ‬شاموسكا‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬القمة‭. ‬وانعكس‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإداري‭ ‬بمفعول‭ ‬فوري‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬الشباب،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تمض‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬محمد‭ ‬المنجم‭ ‬رئيسًا‭ ‬جديدًا‭ ‬حتى‭ ‬أمطر‭ ‬‮«‬الليث‮»‬‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬التونسي‭ ‬أيمن‭ ‬دحمان‭ ‬برباعية،‭ ‬مكتسحًا‭ ‬منافسه‭ ‬الحزم‭ ‬4‭-‬1‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ستبقى‭ ‬محفورة‭ ‬طويلاً‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الاتفاقيين،‭ ‬عزز‭ ‬نواخذة‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد‭ ‬من‭ ‬مكانتهم‭ ‬التنافسية،‭ ‬بعدما‭ ‬قادهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬ديمبيليه‭ ‬والهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فينالدوم‭ ‬لاقتناص‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬الطائي‭ (‬4-3‭).‬