كاين القياسي يقود بايرن لسحق بوخوم والتربع على الصدارة

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭)(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬قاد‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬المهاجم‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬فريقه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬7‭-‬0،‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬ثلاثية،‭ ‬وللتربع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭.‬

ودوّن‭ ‬كاين‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الارقام‭ ‬القياسية‭ ‬للنادي‭ ‬البافاري‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬5‭ ‬مراحل‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬توتنهام،‭ ‬ليحطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتقاسمه‭ ‬الهداف‭ ‬الأسطوري‭ ‬غيرد‭ ‬مولر‭ (‬1965‭) ‬وميروسلاف‭ ‬كلوزه‭ (‬2007‭) ‬والكرواتي‭ ‬ماريو‭ ‬ماندزوكيتش‭ (‬2012‭)‬،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الثلاثي‭ ‬كان‭ ‬سجل‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬الاولى‭ ‬لميونيخ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وسجل‭ ‬كاين‭ ‬ثلاثيته‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬12‭ ‬و54‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و88،‭ ‬وأضاف‭ ‬تمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬إلى‭ ‬لوروا‭ ‬سانيه‭ (‬38‭) ‬والفرنسي‭ ‬ماتيس‭ ‬تيل‭ (‬81‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الكاميروني‭ ‬إريك‭ ‬ماكسيم‭ ‬تشوبو‭-‬موتينغ‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ (‬4‭) ‬والمدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬الثالث‭ (‬29‭).‬

وعاد‭ ‬بايرن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الاخيرة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬2-2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الاخير‭ ‬يستضيف‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للحاق‭ ‬بالنادي‭ ‬البافاري‭.

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ورفع‭ ‬بايرن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الذي‭ ‬اسقط‭ ‬دارمشتات‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الجمعة،‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬وهوفنهايم‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬هزيمة‭ ‬بمضيفه‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬2‭-‬0‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬تابع‭ ‬بايرن‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬4-3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬فدك‭ ‬شباك‭ ‬منافسه‭ ‬المحلي‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭. ‬

وحسم‭ ‬بايرن‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحه‭ ‬قبل‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الاول‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬خاطفين‭ ‬عبر‭ ‬المهاجمين‭ ‬تشوبو‭-‬موتينغ‭ (‬4‭) ‬وكاين‭ (‬12‭).‬

وضاعف‭ ‬بايرن‭ ‬النتيجة‭ ‬بفضل‭ ‬المدافع‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ (‬29‭) ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليحلّ‭ ‬الفرنسي‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو‭ ‬بدلا‭ ‬منه،‭ ‬وسانيه‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬كاين‭ (‬38‭).‬

وسجل‭ ‬هداف‭ ‬المنتخب‭ ‬الانكليزي‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والخامس‭ ‬لفريقه‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬الأوكراني‭ ‬إيفان‭ ‬أورديتس‭ (‬54‭).‬

وكاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ ‬يضيف‭ ‬اسمه‭ ‬إلى‭ ‬لائحة‭ ‬المسجلين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تسديدته‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالقائم‭ (‬58‭)‬،‭ ‬لينجح‭ ‬البديل‭ ‬مواطنه‭ ‬تيل‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬السادس‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬كاين‭ (‬81‭)‬،‭ ‬ليعود‭ ‬الاخير‭ ‬ويختتم‭ ‬المهرجان‭ ‬التهديفي‭ ‬بالثالث‭ ‬الشخصي‭ ‬له‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬والسابع‭ ‬لفريقه‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬أكده‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬88‭).‬

‭ ‬وحقق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬سجله‭ ‬تيمو‭ ‬فيرنر‭ (‬75‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬للايبزيغ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬بيرن‭ ‬السويسري‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭.‬

وفاز‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬1‭-‬صفر،‭ ‬سجله‭ ‬ماركو‭ ‬رويس‭ (‬68‭).‬

ورفع‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

ورفع‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬ماينتس‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭. ‬