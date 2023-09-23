لياو يُعيد ميلان إلى سكة الانتصارات وخسارة أولى ليوفنتوس

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو(أ ف ب) اعاد البرتغالي رافايل لياو فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام هيلاس فيرونا 1-صفر، يوم أمس ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
واستعاد روسونيري نغمة الفوز بعد تعادله مع نيوكاسل الانكليزي من دون اهداف في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع، وخسارته المذلّة محليا على يد جاره اللدود انتر 1-5 في المرحلة الماضية، ورفع ميلان رصيده الى 12 نقطة بالتساوي مع انتر المتصدر الذي يحلّ ضيفاً على إمبولي اليوم الأحد.
وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي لشبكة دازن للبث التدفقي «لقد كان أسبوعًا صعبًا بالنسبة لنا ذهنيًا وجسديًا”، وتابع «لعبنا كفريق وعملنا بجد وهذا فوز جيد لنا... أنا محظوظ جدًا بتدريب مجموعة متماسكة من اللاعبين”.
وعلى ملعب «سان سيرو»، سجل جناح المنتخب البرتغالي لياو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثامنة، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في «سيري أ» هذا الموسم.
وجاء هدف إبن الـ 24 عامًا كإحدى اللحظات الجيدة النادرة لفريقه في المباراة، حيث قدّم ميلان اداء ضعيفًا، علمًا انّه خاض المباراة في ظل غياب القائد دافيدي كالابريا والثنائي الفرنسي الحارس مايك ماينان وتيو هيرنانديز.
وحمل لياو، الذي تعرّض لانتقادات كبيرة في الفترة الاخيرة بسبب الاداء المتواضع الذي قدّمه في المباراتين الاخيرتين، شارة القيادة في مباراة أرجئت لحوالى نصف ساعة بسبب العاصفة المفاجئة التي ضربت المدينة، وعن أداء لياو قال بيولي «رافا فعل ما كان عليه القيام به”.
وأضاف «إنه يحتاج فقط إلى الاستمرار وإدراك أنه عندما تصبح لاعبًا رائعًا، فإنك تحتاج إلى التغلب على الكثير من الضغوط أو على الأقل التعامل معها”.
وهزّ لياو شباك الحارس لورنتسو مونتيبو اثر تمريرة من الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو حيث قاوم عودة مدافعين من فيرونا (8). في حين أهدر الأميركيان كريستيان بوليسيك (72) ويونس موسى (86) فرصتين لتعزيز النتيجة لميلان.
وأهدر يوفنتوس فرصة ذهبية للارتقاء إلى الصدارة موقتا، بانتظار مباراة انتر ميلان وإمبولي الأحد، بخسارته أمام مضيفه ساسوولو 2-4.
وهي الخسارة الاولى لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري بعدما فاز بثلاث مباريات مقابل تعادل، وتجمد رصيد «السيدة العجوز» عند 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تقدم ساسوولو للمركز الحادي عشر رافعا رصيده إلى 6 نقاط.
وسجّل اهداف اصحاب الارض كل من الفرنسي أرماند لوريينتيه (13) ودومينيكو بيراردي (41)، الذي سجل هدفه الـ 116 في مباراته الـ 300 في الدرجة الاولى، علما انه كان ضمن الاهداف التعاقدية ليوفنتوس هذاالصيف الا انه فشل في اتمام الصفقة، وأندريا بيناموتي (82) وفيديريكو غاتي خطأ في مرماه (90+5). وسجل ليوفنتوس الاوروغوياني ماتياس فينا خطأ في مرماه (21) وفيديريكو كييزا (78)، في رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.
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