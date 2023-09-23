لياو يُعيد ميلان إلى سكة الانتصارات وخسارة أولى ليوفنتوس

ميلانو‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬اعاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ ‬فريقه‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬أمام‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬1‭-‬صفر،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

واستعاد‭ ‬روسونيري‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع،‭ ‬وخسارته‭ ‬المذلّة‭ ‬محليا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬انتر‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ورفع‭ ‬ميلان‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬انتر‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬إمبولي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬لشبكة‭ ‬دازن‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬أسبوعًا‭ ‬صعبًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬ذهنيًا‭ ‬وجسديًا”،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬كفريق‭ ‬وعملنا‭ ‬بجد‭ ‬وهذا‭ ‬فوز‭ ‬جيد‭ ‬لنا‭... ‬أنا‭ ‬محظوظ‭ ‬جدًا‭ ‬بتدريب‭ ‬مجموعة‭ ‬متماسكة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين”‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬،‭ ‬سجل‭ ‬جناح‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لياو‭ ‬هدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وجاء‭ ‬هدف‭ ‬إبن‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬عامًا‭ ‬كإحدى‭ ‬اللحظات‭ ‬الجيدة‭ ‬النادرة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬قدّم‭ ‬ميلان‭ ‬اداء‭ ‬ضعيفًا،‭ ‬علمًا‭ ‬انّه‭ ‬خاض‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬القائد‭ ‬دافيدي‭ ‬كالابريا‭ ‬والثنائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬الحارس‭ ‬مايك‭ ‬ماينان‭ ‬وتيو‭ ‬هيرنانديز‭.‬

وحمل‭ ‬لياو،‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لانتقادات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الاداء‭ ‬المتواضع‭ ‬الذي‭ ‬قدّمه‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الاخيرتين،‭ ‬شارة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أرجئت‭ ‬لحوالى‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭ ‬المفاجئة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬المدينة،‭ ‬وعن‭ ‬أداء‭ ‬لياو‭ ‬قال‭ ‬بيولي‭ ‬‮«‬رافا‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬القيام‭ ‬به”‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يحتاج‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬وإدراك‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تصبح‭ ‬لاعبًا‭ ‬رائعًا،‭ ‬فإنك‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬التعامل‭ ‬معها”‭.‬

وهزّ‭ ‬لياو‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬لورنتسو‭ ‬مونتيبو‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ ‬حيث‭ ‬قاوم‭ ‬عودة‭ ‬مدافعين‭ ‬من‭ ‬فيرونا‭ (‬8‭). ‬في‭ ‬حين‭ ‬أهدر‭ ‬الأميركيان‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيك‭ (‬72‭) ‬ويونس‭ ‬موسى‭ (‬86‭) ‬فرصتين‭ ‬لتعزيز‭ ‬النتيجة‭ ‬لميلان‭.‬

وأهدر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬موقتا،‭ ‬بانتظار‭ ‬مباراة‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬وإمبولي‭ ‬الأحد،‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ساسوولو‭ ‬2‭-‬4‭.‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل،‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬ساسوولو‭ ‬للمركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭. ‬

وسجّل‭ ‬اهداف‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬أرماند‭ ‬لوريينتيه‭ (‬13‭) ‬ودومينيكو‭ ‬بيراردي‭ (‬41‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفه‭ ‬الـ‭ ‬116‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الـ‭ ‬300‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬الاهداف‭ ‬التعاقدية‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬هذاالصيف‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬اتمام‭ ‬الصفقة،‭ ‬وأندريا‭ ‬بيناموتي‭ (‬82‭) ‬وفيديريكو‭ ‬غاتي‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ (‬90+5‭). ‬وسجل‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬ماتياس‭ ‬فينا‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ (‬21‭) ‬وفيديريكو‭ ‬كييزا‭ (‬78‭)‬،‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬