Sunday, 24 September 2023 03:12 GMT

لياو يُعيد ميلان إلى سكة الانتصارات وخسارة أولى ليوفنتوس

9/23/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬اعاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ ‬فريقه‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬أمام‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬1‭-‬صفر،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

واستعاد‭ ‬روسونيري‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع،‭ ‬وخسارته‭ ‬المذلّة‭ ‬محليا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬انتر‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ورفع‭ ‬ميلان‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬انتر‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬إمبولي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬لشبكة‭ ‬دازن‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬أسبوعًا‭ ‬صعبًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬ذهنيًا‭ ‬وجسديًا”،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬كفريق‭ ‬وعملنا‭ ‬بجد‭ ‬وهذا‭ ‬فوز‭ ‬جيد‭ ‬لنا‭... ‬أنا‭ ‬محظوظ‭ ‬جدًا‭ ‬بتدريب‭ ‬مجموعة‭ ‬متماسكة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين”‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬،‭ ‬سجل‭ ‬جناح‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لياو‭ ‬هدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وجاء‭ ‬هدف‭ ‬إبن‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬عامًا‭ ‬كإحدى‭ ‬اللحظات‭ ‬الجيدة‭ ‬النادرة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬قدّم‭ ‬ميلان‭ ‬اداء‭ ‬ضعيفًا،‭ ‬علمًا‭ ‬انّه‭ ‬خاض‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬القائد‭ ‬دافيدي‭ ‬كالابريا‭ ‬والثنائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬الحارس‭ ‬مايك‭ ‬ماينان‭ ‬وتيو‭ ‬هيرنانديز‭.‬

وحمل‭ ‬لياو،‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لانتقادات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الاداء‭ ‬المتواضع‭ ‬الذي‭ ‬قدّمه‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الاخيرتين،‭ ‬شارة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أرجئت‭ ‬لحوالى‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭ ‬المفاجئة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬المدينة،‭ ‬وعن‭ ‬أداء‭ ‬لياو‭ ‬قال‭ ‬بيولي‭ ‬‮«‬رافا‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬القيام‭ ‬به”‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يحتاج‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬وإدراك‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تصبح‭ ‬لاعبًا‭ ‬رائعًا،‭ ‬فإنك‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬التعامل‭ ‬معها”‭.‬

وهزّ‭ ‬لياو‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬لورنتسو‭ ‬مونتيبو‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ ‬حيث‭ ‬قاوم‭ ‬عودة‭ ‬مدافعين‭ ‬من‭ ‬فيرونا‭ (‬8‭). ‬في‭ ‬حين‭ ‬أهدر‭ ‬الأميركيان‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيك‭ (‬72‭) ‬ويونس‭ ‬موسى‭ (‬86‭) ‬فرصتين‭ ‬لتعزيز‭ ‬النتيجة‭ ‬لميلان‭.‬

وأهدر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬موقتا،‭ ‬بانتظار‭ ‬مباراة‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬وإمبولي‭ ‬الأحد،‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ساسوولو‭ ‬2‭-‬4‭.‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل،‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬ساسوولو‭ ‬للمركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭. ‬

وسجّل‭ ‬اهداف‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬أرماند‭ ‬لوريينتيه‭ (‬13‭) ‬ودومينيكو‭ ‬بيراردي‭ (‬41‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفه‭ ‬الـ‭ ‬116‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الـ‭ ‬300‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬الاهداف‭ ‬التعاقدية‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬هذاالصيف‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬اتمام‭ ‬الصفقة،‭ ‬وأندريا‭ ‬بيناموتي‭ (‬82‭) ‬وفيديريكو‭ ‬غاتي‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ (‬90+5‭). ‬وسجل‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬ماتياس‭ ‬فينا‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ (‬21‭) ‬وفيديريكو‭ ‬كييزا‭ (‬78‭)‬،‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

MENAFN23092023000055011008ID1107127876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث