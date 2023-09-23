مانشستر سيتي المنقوص يواصل بالعلامة الكاملة

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)

‬واصل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المنقوص‭ ‬تصدره‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬للدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬سيتي‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬رغم‭ ‬طرد‭ ‬الاسباني‭ ‬رودري‭ ‬هيرنانديس‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬46‭ ‬بسبب‭ ‬دفعه‭ ‬لاعب‭ ‬الضيوف‭ ‬مورغان‭ ‬غيبس‭-‬وايت‭ ‬اثر‭ ‬اشكال‭ ‬بينهما‭.‬

وسجّل‭ ‬سيتي‭ ‬هدفيه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬قبل‭ ‬حادثة‭ ‬الطرد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭

‬فيل‭ ‬فودن‭ (‬7‭) ‬والعملاق‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ (‬14‭)‬،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أهداف‭.‬

ورفع‭ ‬سيتي‭ ‬صاحب‭ ‬ثلاثية‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬استهل‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بفوز‭ ‬مريح‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬الاحمر‭ ‬الصربي‭ ‬3-1،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري،‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬تواليًا‭ ‬للسيتي‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

ولم‭ ‬ينتظر‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬طويلا‭ ‬لاستعراض‭ ‬عضلاتهم،‭ ‬فتمكن‭ ‬فودن‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬طويلة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬رودري‭ ‬التي‭ ‬استقبلها‭ ‬كايل‭ ‬ووكر‭ ‬ومررها‭ ‬بلمسة‭ ‬سريعة‭ ‬الى‭ ‬الخلف‭ ‬عند‭ ‬الانكليزي‭ ‬الذي‭ ‬سدّدها‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬الاميركي‭ ‬مات‭ ‬تورنر‭ (‬7‭).‬

وضاعف‭ ‬سيتي‭ ‬تقدمه‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬دقائق،‭ ‬بفضل‭ ‬هالاند‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬ساقطة‭ ‬من‭ ‬فودن،‭ ‬ليسجّل‭ ‬النروجي‭ ‬هدفه‭ ‬التاسع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ (‬14‭).‬

ورفع‭ ‬هالاند‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬44‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬41‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إليه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭. ‬

وطُرد‭ ‬رودري‭ ‬بعدما‭ ‬فقد‭ ‬اعصابه‭ ‬ودخل‭ ‬في‭ ‬مشادة‭ ‬بالايدي‭ ‬مع‭ ‬غيبس‭-‬وايت‭ (‬46‭).‬

وكاد‭ ‬النيجيري‭ ‬تايوو‭ ‬أونيي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ان‭ ‬يعيد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬إيدرسون،‭ ‬مما‭ ‬اجبر‭ ‬غوارديولا‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬بخمسة‭ ‬مدافعين‭ ‬لتطويل‭ ‬ذيول‭ ‬طرد‭ ‬مواطنه‭. ‬

وعلق‭ ‬فودن‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬مثاليًا،‭ ‬لكننا‭ ‬أظهرنا‭ ‬جانبًا‭ ‬مختلفًا‭ ‬من‭ ‬أنفسنا‭ ‬اليوم‭ ‬بالصمود‭ ‬وأنا‭ ‬فخور‭ ‬بالفريق‭.‬

وحصد‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثًا‭ ‬نقطته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري،‭ ‬لكنه‭ ‬اهدر‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لخطف‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وعاد‭ ‬لوتون،‭ ‬صاحب‭ ‬القاع‭ ‬والذي‭ ‬انهى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬هزائم‭ ‬تواليا‭ ‬إلى‭ ‬بريميرليغ،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬31‭ ‬عاما،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬1992‭ ‬لايجاد‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬2‭-‬صفر‭.‬

واكمل‭ ‬الضيوف‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬جان‭-‬ريكنر‭ ‬بيليغراد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬39،‭ ‬ومنح‭ ‬البرتغالي‭ ‬بيدرو‭ ‬نيتو‭ ‬فريقه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬50‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعادل‭ ‬كارتون‭ ‬موريس‭ ‬النتيجة‭ ‬للوتون‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬65‭).‬

وتعادل‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬وفولهام‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سيلهورست‭ ‬بارك‭.‬