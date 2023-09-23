مانشستر سيتي المنقوص يواصل بالعلامة الكاملة

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (أ ف ب)
واصل مانشستر سيتي حامل اللقب المنقوص تصدره بالعلامة الكاملة بفوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-0، يوم أمس ضمن منافسات المرحلة السادسة للدوري الانكليزي لكرة القدم.
وجاء فوز سيتي السادس هذا الموسم من ست مباريات رغم طرد الاسباني رودري هيرنانديس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 46 بسبب دفعه لاعب الضيوف مورغان غيبس-وايت اثر اشكال بينهما.
وسجّل سيتي هدفيه في الشوط الاول قبل حادثة الطرد عن طريق
فيل فودن (7) والعملاق النروجي إرلينغ هالاند (14)، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 8 أهداف.
ورفع سيتي صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي والذي استهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بفوز مريح على النجم الاحمر الصربي 3-1، رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط في المركز العاشر.
وهذا الفوز الـ 20 تواليًا للسيتي في معقله في جميع المسابقات.
ولم ينتظر اصحاب الارض طويلا لاستعراض عضلاتهم، فتمكن فودن من افتتاح التسجيل بعد تمريرة طويلة رائعة من رودري التي استقبلها كايل ووكر ومررها بلمسة سريعة الى الخلف عند الانكليزي الذي سدّدها مباشرة في شباك الحارس الاميركي مات تورنر (7).
وضاعف سيتي تقدمه بعد 7 دقائق، بفضل هالاند اثر تمريرة ساقطة من فودن، ليسجّل النروجي هدفه التاسع هذا الموسم في مختلف المسابقات (14).
ورفع هالاند رصيده الى 44 هدفًا في 41 مباراة في الدوري الانكليزي منذ الموسم الماضي، بعد انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند الالماني.
وطُرد رودري بعدما فقد اعصابه ودخل في مشادة بالايدي مع غيبس-وايت (46).
وكاد النيجيري تايوو أونيي في منتصف الشوط الثاني ان يعيد فريقه الى المباراة من فرصة خطيرة على مرمى الحارس إيدرسون، مما اجبر غوارديولا على اللعب بخمسة مدافعين لتطويل ذيول طرد مواطنه.
وعلق فودن على المباراة «لم يكن الأمر مثاليًا، لكننا أظهرنا جانبًا مختلفًا من أنفسنا اليوم بالصمود وأنا فخور بالفريق.
وحصد لوتون تاون الصاعد حديثًا نقطته الاولى في تاريخ الدوري، لكنه اهدر فرصة كبيرة لخطف الفوز بعد تعادله مع مضيفه ولفرهامبتون 1-1.
وعاد لوتون، صاحب القاع والذي انهى سلسلة من 4 هزائم تواليا إلى بريميرليغ، بعد غياب دام 31 عاما، علما انه يجب العودة إلى 25 نيسان/أبريل 1992 لايجاد نقطة في رصيده في الدوري بفوزه على أستون فيلا 2-صفر.
واكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جان-ريكنر بيليغراد في الدقيقة 39، ومنح البرتغالي بيدرو نيتو فريقه ولفرهامبتون التقدم في بداية الشوط الثاني (50)، قبل ان يعادل كارتون موريس النتيجة للوتون من ركلة جزاء (65).
وتعادل كريستال بالاس وفولهام سلبًا على ملعب «سيلهورست بارك.
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