((ريمونتادا)) برشلونة أمام سلتا فيغو تقوده إلى الصدارة

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬حقق‭ ‬برشلونة‭ ‬‮«‬ريمونتادا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬جنونية‭ ‬قادته‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬3‭-‬2‭ ‬والارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬

وقلب‭ ‬برشلونة‭ ‬تأخره‭ ‬بهدفين‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬80،‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬خيالي‭ ‬بفضل‭ ‬المهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ (‬81‭ ‬و85‭) ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬المدافع‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ (‬89‭). ‬وكان‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬تقدم‭ ‬بهدفي‭ ‬النروجي‭ ‬يورغن‭ ‬ستراند‭ ‬لارسن‭ (‬19‭) ‬والبديل‭ ‬اليوناني‭ ‬أناستاسيوس‭ ‬دوفيكاس‭ (‬76‭). ‬

ورفع‭ ‬برشلونة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل،‭ ‬بانتظار‭ ‬ديربي‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬بين‭ ‬ريال‭ ‬صاحب‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬وجاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬5‭-‬3‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬

وقدّم‭ ‬لاعبو‭ ‬برشلونة‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬العمر‮»‬‭ ‬لمدربهم‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭

(‬43‭ ‬عاما‭) ‬غداة‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬التجديد‭ ‬لسنة‭ ‬اضافية‭.‬

وأجرى‭ ‬‮«‬مايسترو‮»‬‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬3‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬الاساسية‭ ‬مقارنة‭ ‬بمباراة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ (‬5-0‭) ‬قبل‭ ‬اربعة‭ ‬أيام‭. ‬فزج‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬ماركوس‭ ‬ألونسو‭ ‬وأوريول‭ ‬روميو‭ ‬وفيران‭ ‬توريس‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أليكس‭ ‬بالدي‭ ‬وغافي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬مونتجويك‭ ‬الاولمبي،‭ ‬افتتح‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬ستراند‭ ‬لارسن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬19،‭ ‬بعد‭ ‬ركنية‭ ‬ابعدها‭ ‬الدفاع‭ ‬الكاتالوني‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الأميركي‭ ‬لوكا‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬توري‭ ‬الذي‭ ‬مررها‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬الهداف‭ ‬النروجي‭ ‬ليهز‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬الالماني‭ ‬مارك‭ ‬أندري‭ ‬تير‭-‬شتيغن‭.‬

واهدر‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬فرصة‭ ‬ادراك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬لعبة‭ ‬جماعية،‭ ‬ليسدد‭ ‬لاعب‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬السابق‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬علت‭ ‬العارضة‭ (‬23‭).‬

وتقدّم‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬للرؤية‭ ‬والافكار‭ ‬وكادت‭ ‬شباكه‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اضطر‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬لاخراج‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬وادخال‭ ‬غافي‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬للاصابة‭ (‬36‭).‬

واعاد‭ ‬تشافي‭ ‬خلط‭ ‬اوراق‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ليدخل‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬والمدافع‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬وبالدي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ألونسو‭ ‬وروميو‭ ‬والدنماركي‭ ‬أندرياس‭ ‬كريستنسن‭.‬

وسدد‭ ‬أراوخو‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مترا‭ ‬صدها‭ ‬الحارس‭ ‬إيفان‭ ‬فيار‭ (‬57‭)‬،‭ ‬وأهدر‭ ‬توريس‭ ‬فرصتين‭ (‬64‭ ‬و66‭).‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬اعتقد‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬انه‭ ‬عاد‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬سجله‭ ‬البديل‭ ‬دوفيكاس‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬قائده‭ ‬إياغو‭ ‬أسباس‭ ‬وضعته‭ ‬بمواجهة‭ ‬حارس‭ ‬البلاوغرانا‭ (‬76‭)‬،‭ ‬بدأ‭ ‬برشلونة‭ ‬عودته‭ ‬بهدفي‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬بداية‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬فيليكس‭ ‬تابعها‭ ‬ساقطة‭ ‬فاصطدمت‭ ‬بالعارضة‭ ‬وارتدت‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ ‬وثم‭ ‬بعد‭ ‬لعبة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬رافينيا،‭ ‬بديل‭ ‬توريس،‭ ‬وكانسيلو،‭ ‬ليمررها‭ ‬الأخير‭ ‬خلفية‭ ‬إلى‭ ‬البولندي‭ ‬تابعها‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬81‭ ‬و85‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬السابق‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬ساحرة‭ ‬من‭ ‬غافي‭ (‬89‭). ‬