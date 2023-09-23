Sunday, 24 September 2023 03:12 GMT

((ريمونتادا)) برشلونة أمام سلتا فيغو تقوده إلى الصدارة

9/23/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬حقق‭ ‬برشلونة‭ ‬‮«‬ريمونتادا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬جنونية‭ ‬قادته‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬3‭-‬2‭ ‬والارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬

وقلب‭ ‬برشلونة‭ ‬تأخره‭ ‬بهدفين‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬80،‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬خيالي‭ ‬بفضل‭ ‬المهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ (‬81‭ ‬و85‭) ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬المدافع‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ (‬89‭). ‬وكان‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬تقدم‭ ‬بهدفي‭ ‬النروجي‭ ‬يورغن‭ ‬ستراند‭ ‬لارسن‭ (‬19‭) ‬والبديل‭ ‬اليوناني‭ ‬أناستاسيوس‭ ‬دوفيكاس‭ (‬76‭). ‬

ورفع‭ ‬برشلونة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل،‭ ‬بانتظار‭ ‬ديربي‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬بين‭ ‬ريال‭ ‬صاحب‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬وجاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬5‭-‬3‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬

وقدّم‭ ‬لاعبو‭ ‬برشلونة‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬العمر‮»‬‭ ‬لمدربهم‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭
(‬43‭ ‬عاما‭) ‬غداة‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬التجديد‭ ‬لسنة‭ ‬اضافية‭.‬

وأجرى‭ ‬‮«‬مايسترو‮»‬‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬3‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬الاساسية‭ ‬مقارنة‭ ‬بمباراة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ (‬5-0‭) ‬قبل‭ ‬اربعة‭ ‬أيام‭. ‬فزج‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬ماركوس‭ ‬ألونسو‭ ‬وأوريول‭ ‬روميو‭ ‬وفيران‭ ‬توريس‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أليكس‭ ‬بالدي‭ ‬وغافي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬مونتجويك‭ ‬الاولمبي،‭ ‬افتتح‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬ستراند‭ ‬لارسن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬19،‭ ‬بعد‭ ‬ركنية‭ ‬ابعدها‭ ‬الدفاع‭ ‬الكاتالوني‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الأميركي‭ ‬لوكا‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬توري‭ ‬الذي‭ ‬مررها‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬الهداف‭ ‬النروجي‭ ‬ليهز‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬الالماني‭ ‬مارك‭ ‬أندري‭ ‬تير‭-‬شتيغن‭.‬

واهدر‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬فرصة‭ ‬ادراك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬لعبة‭ ‬جماعية،‭ ‬ليسدد‭ ‬لاعب‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬السابق‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬علت‭ ‬العارضة‭ (‬23‭).‬

وتقدّم‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬للرؤية‭ ‬والافكار‭ ‬وكادت‭ ‬شباكه‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اضطر‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬لاخراج‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬وادخال‭ ‬غافي‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬للاصابة‭ (‬36‭).‬

واعاد‭ ‬تشافي‭ ‬خلط‭ ‬اوراق‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ليدخل‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬والمدافع‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬وبالدي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ألونسو‭ ‬وروميو‭ ‬والدنماركي‭ ‬أندرياس‭ ‬كريستنسن‭.‬

وسدد‭ ‬أراوخو‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مترا‭ ‬صدها‭ ‬الحارس‭ ‬إيفان‭ ‬فيار‭ (‬57‭)‬،‭ ‬وأهدر‭ ‬توريس‭ ‬فرصتين‭ (‬64‭ ‬و66‭).‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬اعتقد‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬انه‭ ‬عاد‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬سجله‭ ‬البديل‭ ‬دوفيكاس‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬قائده‭ ‬إياغو‭ ‬أسباس‭ ‬وضعته‭ ‬بمواجهة‭ ‬حارس‭ ‬البلاوغرانا‭ (‬76‭)‬،‭ ‬بدأ‭ ‬برشلونة‭ ‬عودته‭ ‬بهدفي‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬بداية‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬فيليكس‭ ‬تابعها‭ ‬ساقطة‭ ‬فاصطدمت‭ ‬بالعارضة‭ ‬وارتدت‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ ‬وثم‭ ‬بعد‭ ‬لعبة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬رافينيا،‭ ‬بديل‭ ‬توريس،‭ ‬وكانسيلو،‭ ‬ليمررها‭ ‬الأخير‭ ‬خلفية‭ ‬إلى‭ ‬البولندي‭ ‬تابعها‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬81‭ ‬و85‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬السابق‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬ساحرة‭ ‬من‭ ‬غافي‭ (‬89‭). ‬

MENAFN23092023000055011008ID1107127874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث