منظمة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة:منظمة بحرينية تعانق حدود العالمية

تمكنت‭ ‬منظمة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬نفسها‭ ‬كمنظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬للمنظمة‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬محليًّا‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‮

‬مؤسس‭ ‬المنظمة،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬للمملكة‭.‬

وتعدّ‭ ‬منظمة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬أكبر‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬رياضية‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وأكبر‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬مصدرة‭ ‬للبحرين،‭ ‬وأكبر‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬للمملكة‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬ملكية‭ ‬إعلامية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وأقوى‭ ‬وسيلة‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وقد‭ ‬سجلت‭ ‬أرقامًا‭ ‬قياسية‭ ‬باعتبارها‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية‭ ‬الأكثر‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمية‭.‬

وتواصل‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إحداث‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬منظمة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬متميز‭ ‬لمواصلة‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وإلى‭ ‬أعلى‭ ‬منصب‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬يجعل‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬شراكة‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالبحرين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬المنظمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشغل‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬قمبر‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬البحرين‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬منصب‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬مختص‭ ‬بفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الممثلين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تفوق‭ ‬فريق‭ ‬عمليات‭ ‬اتحاد‭ ‬البحرين‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬للأحداث‭ ‬والفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬قارتين‭ ‬أخريين،‭ ‬ليقدم‭ ‬خبراته‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ (‬صربيا‭) ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ (‬كولومبيا‭).‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬للمملكة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتائج‭ ‬أيضًا،‭ ‬حيث‭ ‬احتلّ‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬لم‭ ‬يحققه‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬ويحتل‭ ‬الرياضيون‭ ‬البحرينيون‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث،‭ ‬وفاز‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ميدالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭. ‬