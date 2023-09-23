منظمة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة:منظمة بحرينية تعانق حدود العالمية
التاريخ
9/23/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تمكنت منظمة BRAVE CF من وضع نفسها كمنظمة فنون القتال المختلطة الأكثر عالمية في العالم. وقد كان للمنظمة الأثر الكبير محليًّا كذلك في مملكة البحرين، حيث ساهمت رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية،
مؤسس المنظمة، في وضع المملكة على القمة في عالم فنون القتال المختلطة، وهو إنجاز كبير للمملكة.
وتعدّ منظمة BRAVE CF أكبر علامة تجارية رياضية تأسست في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكبر علامة تجارية مصدرة للبحرين، وأكبر علامة تجارية عالمية للمملكة. كما أنها أكبر ملكية إعلامية في البلاد، وأقوى وسيلة للعلاقات الثنائية، وقد سجلت أرقامًا قياسية باعتبارها العلامة التجارية الرياضية الأكثر مشاهدة في البحرين على وسائل الإعلام الرقمية.
وتواصل رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إحداث أثر إيجابي داخل وخارج مملكة البحرين، حيث أصبحت منظمة BRAVE CF الآن في موقع متميز لمواصلة رفع راية البلاد إلى جميع أنحاء العالم وإلى أعلى منصب في الرياضات القتالية، حيث إن التعاون الأخير مع الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة يجعل BRAVE CF المنظمة البحرينية الوحيدة التي لديها شراكة عمل مع الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.
إضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بالبحرين على المستويين القاري والدولي من خلال الفنون القتالية المختلطة بفضل جهود المنظمة، في حين يشغل السيد محمد قمبر رئيس اتحاد البحرين لفنون القتال المختلطة منصب أول رئيس اتحاد مختص بفنون القتال المختلطة في القارة الآسيوية، وهو أحد الممثلين البحرينيين المسؤولين عن الاتحاد القاري في الرياضة.
هذا وقد تفوق فريق عمليات اتحاد البحرين لفنون القتال المختلطة في توفير أعلى مستوى من التنظيم للأحداث والفعاليات الدولية في المملكة، حيث تم استدعاؤه للعمل في قارتين أخريين، ليقدم خبراته ذات المستوى العالمي في أوروبا (صربيا) وأمريكا الجنوبية (كولومبيا).
ولا تزال فنون القتال المختلطة مصدر فخر للمملكة على مستوى النتائج أيضًا، حيث احتلّ فريق البحرين المركز الأول في رياضة فنون القتال المختلطة للهواة، وهو إنجاز لم يحققه أي منتخب بحريني من قبل. ويحتل الرياضيون البحرينيون المراكز الأولى في فئتي الذكور والإناث، وفاز فريق البحرين بأكثر من 100 ميدالية على مستوى الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، بما في ذلك العديد من بطولات العالم في فئتي الذكور والإناث.
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