اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي البحرين للتنس
التاريخ
9/23/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي البحرين للتنس اجتماعها العادي في الساعة السادسة من مساء اليوم «الأحد»، وذلك لعرض وإقرار التقارير الإدارية عن عامي 2021 و2022، والتقرير المالي لعام 2021، وانتخاب عضوين مكملين للمنصبين الشاغرين بمجلس الادارة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول اليوم سيعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع كلمة لرئيس مجلس الادارة الأستاذ خميس محمد المقلة، يعقبها عرض وإقرار التقارير الإدارية والمالية، ثم انتخاب عضوين مكملين للمنصبين الشاغرين بمجلس إدارة النادي.
وقد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أربعة مرشحين من أعضاء النادي هم: الدكتور حسين جعفر المخرق وعمار عيسى الوزان ومحمد طارق مال الله وأشرف ماهر عتباني.
وكان النادي قد وجه الدعوة قبل أسبوعين لكل أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الاجتماع، مرفقة بصور من التقارير الإدارية والمالية، كما تم نشر التقارير في لوحة الاعلانات بالنادي. ويدعو النادي الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم إلى الحضور في الموعد المحدد.
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