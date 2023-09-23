اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي البحرين للتنس

تعقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬اجتماعها‭ ‬العادي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الأحد‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لعرض‭ ‬وإقرار‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬عن‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022،‭ ‬والتقرير‭ ‬المالي‭ ‬لعام‭ ‬2021،‭ ‬وانتخاب‭ ‬عضوين‭ ‬مكملين‭ ‬للمنصبين‭ ‬الشاغرين‭ ‬بمجلس‭ ‬الادارة،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬اليوم‭ ‬سيعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

ويتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬كلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬الأستاذ‭ ‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة،‭ ‬يعقبها‭ ‬عرض‭ ‬وإقرار‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬ثم‭ ‬انتخاب‭ ‬عضوين‭ ‬مكملين‭ ‬للمنصبين‭ ‬الشاغرين‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭. ‬

وقد‭ ‬تقدم‭ ‬للترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أربعة‭ ‬مرشحين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬هم‭: ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬جعفر‭ ‬المخرق‭ ‬وعمار‭ ‬عيسى‭ ‬الوزان‭ ‬ومحمد‭ ‬طارق‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬وأشرف‭ ‬ماهر‭ ‬عتباني‭. ‬

وكان‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬الدعوة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬لكل‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مرفقة‭ ‬بصور‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬التقارير‭ ‬في‭ ‬لوحة‭ ‬الاعلانات‭ ‬بالنادي‭. ‬ويدعو‭ ‬النادي‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬حضور‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭.‬