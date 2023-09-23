بفضل انتشارها الإعلامي الواسع عالميا.. BRAVE CF أكبر منصة لإبراز مملكة البحرين

بفضل انتشارها الإعلامي الواسع عالميا.. BRAVE CF أكبر منصة لإبراز مملكة البحرين
التاريخ
9/23/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفخر منظمة
BRAVE CF
لفنون القتال المختلطة بكونها مؤسسة بحرينية تم إنشاؤها تنفيذًا لرؤية
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مؤسس المنظمة، لتحقق اليوم إنجازًا كبيرًا كونها منظمة فنون القتال المختلطة الوحيدة في العالم التي تمت استضافتها في 29 دولة مختلفة حول العالم.
في السنوات القليلة الماضية أصبحت
BRAVE CF
أكبر منصة للتعريف بمملكة البحرين نظرًا إلى انتشارها الإعلامي العالمي واستضافتها في عدد قياسي من الدول. في كل مكان تذهب إليه تفتخر
BRAVE CF
برفع راية مملكة البحرين وعزف النشيد الوطني للمملكة قبل بداية كل فعالية لـ BRAVE CF . ويتم أيضًا مشاركة القيم الثقافية للمملكة في جميع أنحاء العالم مع جمهور متزايد باستمرار، لتسهم في تسليط الضوء وزيادة المعرفة بالبحرين مع كل عرض حول العالم.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن وصول
BRAVE CF
إلى وسائل الإعلام العالمية هو عامل مهم لإبراز المملكة وإنجازاتها. وتمتلك المنظمة أكبر حصة سوقية في آسيا وأوروبا، ويتم بثها في أكثر من 160 دولة، مع صفقات تجلب جمهور المنظمة المحتمل إلى شمال مليار أسرة.
علاوة على ذلك، تعد إنجازات
BRAVE CF
في جميع أنحاء العالم أيضًا مؤشرًا ذا صلة بنوع الظهور الإيجابي الذي تجلبه المنظمة إلى مملكة البحرين. وباعتبارها المنظمة البحرينية الوحيدة التي لديها شراكة عمل مع الاتحاد الدولي للرياضة، يمكن لـ BRAVE CF
تسليط الضوء من خلال فعاليات الاتحاد الدولي على المملكة في جميع أنحاء العالم.
تلعب رياضة فنون القتال المختلطة أيضًا دورًا كبيرًا في كونها منصة تبرز مملكة البحرين بإيجابية. ومن خلال الجهود الحثيثة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يعتبر فريق الهواة في المملكة هو الفريق الأول في هذه الرياضة، وقد أصبح كذلك أول منتخب بحريني يحتل المركز الأول في أي رياضة على الإطلاق.
وعلى المستوى التنفيذي، تتمتع البحرين أيضًا بتمثيل جيد في رياضة فنون القتال المختلطة، حيث إن السيد محمد قمبر هو رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضة، لتصبح فنون القتال المختلطة وكرة القدم الرياضتين الوحيدتين اللتين يوجد فيهما بحريني كرئيس لاتحاد قاري.
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