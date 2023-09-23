بفضل انتشارها الإعلامي الواسع عالميا.. BRAVE CF أكبر منصة لإبراز مملكة البحرين

تفخر‭ ‬منظمة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بكونها‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرينية‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لرؤية

سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مؤسس‭ ‬المنظمة،‭ ‬لتحقق‭ ‬اليوم‭ ‬إنجازًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬كونها‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬دولة‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬أصبحت‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬أكبر‭ ‬منصة‭ ‬للتعريف‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬انتشارها‭ ‬الإعلامي‭ ‬العالمي‭ ‬واستضافتها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬الدول‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬تذهب‭ ‬إليه‭ ‬تفتخر‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬برفع‭ ‬راية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعزف‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬فعالية‭ ‬لـ BRAVE ‭ ‬ CF ‭. ‬ويتم‭ ‬أيضًا‭ ‬مشاركة‭ ‬القيم‭ ‬الثقافية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬متزايد‭ ‬باستمرار،‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬وزيادة‭ ‬المعرفة‭ ‬بالبحرين‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬عرض‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وصول‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمية‭ ‬هو‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬لإبراز‭ ‬المملكة‭ ‬وإنجازاتها‭. ‬وتمتلك‭ ‬المنظمة‭ ‬أكبر‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬ويتم‭ ‬بثها‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬دولة،‭ ‬مع‭ ‬صفقات‭ ‬تجلب‭ ‬جمهور‭ ‬المنظمة‭ ‬المحتمل‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬مليار‭ ‬أسرة‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تعد‭ ‬إنجازات‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬أيضًا‭ ‬مؤشرًا‭ ‬ذا‭ ‬صلة‭ ‬بنوع‭ ‬الظهور‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬تجلبه‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وباعتبارها‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬شراكة‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة،‭ ‬يمكن‭ ‬لـ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

تلعب‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬أيضًا‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬منصة‭ ‬تبرز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإيجابية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يعتبر‭ ‬فريق‭ ‬الهواة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬كذلك‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬بحريني‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬رياضة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬التنفيذي،‭ ‬تتمتع‭ ‬البحرين‭ ‬أيضًا‭ ‬بتمثيل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬قمبر‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للرياضة،‭ ‬لتصبح‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬الرياضتين‭ ‬الوحيدتين‭ ‬اللتين‭ ‬يوجد‭ ‬فيهما‭ ‬بحريني‭ ‬كرئيس‭ ‬لاتحاد‭ ‬قاري‭.‬