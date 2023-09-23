يستعد لتمثيل المنتخب في بطولات العالم والعرب وغرب آسياالسوبر حبيب صباح يعود بفضية بطولة كيو سبورت بأبوظبي

عاد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لرجال‭ ‬السنوكر‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬لبطولة‭ ‬كيو‭ ‬سبورت‭ ‬العربية‭ ‬للسنوكر‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬السوري‭ ‬يزن‭ ‬الحداد‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭. ‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬48‭ ‬لاعبًا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬7‭ ‬ – ‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬الإمارات،‭ ‬قطر،‭ ‬عمان،‭ ‬الكويت،‭ ‬العراق،‭ ‬الأردن،‭ ‬سوريا،‭ ‬مصر،‭ ‬ليبيا،‭ ‬فلسطين‭ ‬ولبنان،‭ ‬وغالبية‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬التصنيف‭ ‬الرفيع‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬العربي،‭ ‬وتعدّ‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬إذ‭ ‬تضم‭ ‬عناصر‭ ‬حققت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬وأثرت‭ ‬المنافسات‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‭ ‬بمستوياتها‭ ‬الرفيعة‭.‬

فقد‭ ‬بدأ‭ ‬السوبر‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬العراقي‭ ‬زهير‭ ‬طارش‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬ثم‭ ‬تغلّب‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬ليتأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬متصدرًا‭ ‬مجموعته‭.‬

وفي‭ ‬الدور‭ ‬الـ32‭ ‬واجه‭ ‬السوبر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬ليبيا‭ ‬حاتم‭ ‬مازق‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬التقى‭ ‬صباح‭ ‬مع‭ ‬العراقي‭ ‬حسين‭ ‬جعفر‭ ‬وحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالحه‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين،‭ ‬ليتأهل‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ويواصل‭ ‬مشواره‭ ‬بنجاح‭ ‬تام‭.‬

وخاض‭ ‬صباح‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬ضد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أحمد‭ ‬سيف‭ ‬وتخطاه‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين،‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬واجه‭ ‬السوبر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬عمر‭ ‬محمد‭ ‬واستطاع‭ ‬حجز‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬بخمسة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭.‬

وقال‭ ‬السوبر‭: ‬تمنيت‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لضمها‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬عمان،‭ ‬وأسبوعين‭ ‬ناجحين‭ ‬قضيتهما‭ ‬استعدادًا‭ ‬للمنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة،‭ ‬أولها‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ثم‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬وبعدهما‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬وتأخرت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬بوصول‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط،‭ ‬وحاولت‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية،‭ ‬وكنت‭ ‬قريبًا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالشوط‭ ‬الرابع‭ ‬ولعب‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أضعت‭ ‬كرة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬خسارتي،‭ ‬وصحوت‭ ‬متأخرًا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭ ‬السوبر‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬وارتكب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬لكنه‭ ‬أبدى‭ ‬سعدته‭ ‬بقضاء‭ ‬أسبوعين‭ ‬ناجحين‭ ‬بدأهما‭ ‬في‭ ‬عمان،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬خريف‭ ‬ظفار‭ ‬وكيو‭ ‬سبورت‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬البطولات‭ ‬والمنافسات‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار‭ ‬للتجهيز‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

بوبشيت‭: ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعبينا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القوية

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬حسين‭ ‬بوبشيت‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجهيزهم‭ ‬بأفضل‭ ‬الطرق‭ ‬لتمثيل‭ ‬المنتخب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركات‭ ‬دولية‭ ‬للمنتخب‭.‬

وأضاف‭ ‬بوبشيت‭: ‬خاض‭ ‬السوبر‭ ‬بطولتين‭ ‬في‭ ‬ظفار‭ ‬وأبوظبي‭ ‬وخرج‭ ‬منهما‭ ‬بإنجازين،‭ ‬إذ‭ ‬أحرز‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬ثم‭ ‬توّج‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬وليس‭ ‬مهمًّا‭ ‬الألقاب‭ ‬بقدر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المشاركتين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬الكبرى‭ ‬وهي‭ ‬تشريف‭ ‬المملكة‭ ‬وحصد‭ ‬الألقاب‭ ‬الدولية‭.‬

وأشار‭ ‬بوبشيت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬بلعبتي‭ ‬السنوكر‭ ‬والبليارد‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬زيادتها‭ ‬وتعزيزها‭.‬

وبيّن‭ ‬بوبشيت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬بأبنائها‭ ‬الرياضيين‭ ‬أوصلها‭ ‬إلى‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لعبة‭ ‬السنوكر‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬نصيب‭ ‬في‭ ‬تشريف‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إحراز‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬للنجم‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬أحرز‭ ‬برونزية‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬همة‭ ‬السوبر‭ ‬مازالت‭ ‬متقدة‭ ‬لتسجيل‭ ‬أفضل‭ ‬الانتصارات‭.‬