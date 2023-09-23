يستعد لتمثيل المنتخب في بطولات العالم والعرب وغرب آسياالسوبر حبيب صباح يعود بفضية بطولة كيو سبورت بأبوظبي

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عاد لاعب منتخبنا الوطني لرجال السنوكر السوبر حبيب صباح بالميدالية الفضية لبطولة كيو سبورت العربية للسنوكر التي اختتمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد خسارته المباراة النهائية أمام اللاعب السوري يزن الحداد بثلاثة أشواط مقابل خمسة أشواط.
وشهدت البطولة مشاركة 48 لاعبًا في الفترة 7 – 15 سبتمبر الجاري من الإمارات، قطر، عمان، الكويت، العراق، الأردن، سوريا، مصر، ليبيا، فلسطين ولبنان، وغالبية المشاركين من التصنيف الرفيع في بلدانهم وعلى المستوى العربي، وتعدّ من أقوى البطولات على المستوى العربي إذ تضم عناصر حققت الكثير من الانتصارات على المستوى الدولي وأثرت المنافسات العربية والآسيوية بمستوياتها الرفيعة.
فقد بدأ السوبر البطولة في الدور التمهيدي بالفوز على العراقي زهير طارش بثلاثة أشواط مقابل شوط، ثم تغلّب على المصري أحمد خليفة بثلاثة أشواط دون مقابل ليتأهل للأدوار النهائية متصدرًا مجموعته.
وفي الدور الـ32 واجه السوبر لاعب منتخب ليبيا حاتم مازق وتمكن من الفوز بأربعة أشواط دون مقابل، وفي الدور ثمن النهائي التقى صباح مع العراقي حسين جعفر وحسم اللقاء لصالحه بأربعة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل للدور ربع النهائي ويواصل مشواره بنجاح تام.
وخاض صباح مباراة قوية ضد لاعب المنتخب القطري أحمد سيف وتخطاه بأربعة أشواط مقابل شوطين، وفي مباراة الدور نصف النهائي واجه السوبر لاعب منتخب العراق عمر محمد واستطاع حجز مقعده في المباراة النهائية بفوز كبير بخمسة أشواط مقابل شوط واحد.
وقال السوبر: تمنيت تحقيق الميدالية الذهبية لضمها إلى بطولة عمان، وأسبوعين ناجحين قضيتهما استعدادًا للمنافسات الدولية المقبلة، أولها بطولة العالم ثم البطولة العربية وبعدهما بطولة غرب آسيا، وتأخرت في المباراة النهائية بأربعة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي ينتهي بوصول أحد اللاعبين إلى خمسة أشواط، وحاولت العودة إلى المنافسة وتمكنت من إحراز ثلاثة أشواط متتالية، وكنت قريبًا من الفوز بالشوط الرابع ولعب الشوط الفاصل، إلا أنني أضعت كرة في منتصف الشوط وتسببت في خسارتي، وصحوت متأخرًا في المباراة.
وأضاف السوبر أنه لم يبدأ اللقاء بالشكل المطلوب وارتكب الكثير من الأخطاء التي أبعدته عن الفوز بالميدالية الذهبية، لكنه أبدى سعدته بقضاء أسبوعين ناجحين بدأهما في عمان، مؤكدًا حرصه على المشاركة في بطولتي خريف ظفار وكيو سبورت في الإمارات العربية المتحدة للدخول في أجواء البطولات والمنافسات القوية مع اللاعبين الكبار للتجهيز للمرحلة المقبلة.
بوبشيت: حريصون على مشاركة لاعبينا في البطولات القوية
من جانبه قال رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس حسين بوبشيت إن الاتحاد حريص على مشاركة اللاعبين في البطولات المفتوحة من أجل تجهيزهم بأفضل الطرق لتمثيل المنتخب، وخصوصًا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد مشاركات دولية للمنتخب.
وأضاف بوبشيت: خاض السوبر بطولتين في ظفار وأبوظبي وخرج منهما بإنجازين، إذ أحرز الميدالية الذهبية، ثم توّج بالميدالية الفضية، وليس مهمًّا الألقاب بقدر الاستفادة من المشاركتين للوصول إلى الأهداف الكبرى وهي تشريف المملكة وحصد الألقاب الدولية.
وأشار بوبشيت إلى أن اهتمام الاتحادات العربية بلعبتي السنوكر والبليارد رفع مستوى المنافسة من خلال البحث عن أفضل المواهب، وهو ما دفع الاتحاد البحريني إلى تكثيف الجهود من أجل مواكبة آخر التطورات في اللعبة، إلى جانب المحافظة على الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية والسعي إلى زيادتها وتعزيزها.
وبيّن بوبشيت أن ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من تطور ونمو في ظل اهتمام القيادة بأبنائها الرياضيين أوصلها إلى العالمية، مشيرًا إلى أن لعبة السنوكر كان لها نصيب في تشريف البحرين عن طريق إحراز الميدالية الفضية على مستوى العالم للنجم حبيب صباح في عام 2022، وقبل ذلك أحرز برونزية العالم في عام 2004، لذلك فإن همة السوبر مازالت متقدة لتسجيل أفضل الانتصارات.
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