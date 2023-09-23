منافسة أردنية سورية في الافتتاح..الرفاع الشرقي في منافسة خاصة مع الأهلي

منافسة أردنية سورية في الافتتاح..الرفاع الشرقي في منافسة خاصة مع الأهلي
التاريخ
9/23/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يحتضن ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بنادي المحرق بعراد مواجهة ذات طابع تنافسي عربي بين مدربي الفريقين الرفاع الشرقي الذي يقوده الأردني إبراهيم حلمي، والأهلي الذي يقوده السوري هيثم جطل، وستكون الأنظار شاخصة لرؤية ومتابعة مباراة تليق بسمعة وتاريخ الناديين، وتحضيراتهما الجادة للموسم الكروي الجاري.
الخبرة في الواقع تصب في مصلحة جطل الذي قاد المنامة في الثلاثة مواسم الماضية، وحقق مكاسب جبارة ولا سيما في الموسم الماضي الذي احتل فيه الوصافة خلف الخالدية، وفقد فرصة التتويج باللقب في الجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادله أمام الرفاع الشرقي، وبالتالي فإن كتيبة جطل تسعى لرد اعتبارها أمام الشرقاوية، ومحاولة الظفر بالنقاط الثلاث في الافتتاح.
الاستقرار الفني
في الجهة الأخرى حرص الرفاع الشرقي على تدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين، على رأسهم الهداف تياغو أغوستو الذي لعب مع المحرق والمنامة، وآخر محطاته مع الحد في الموسم المنصرم، ويعوّل الشرقاوية على حالة الاستقرار الفنية بوجود المدرب الأردني إبراهيم حلمي الذي قاد الفريق في الموسم الماضي، وحصل على الدعم والمساندة من مجلس الإدارة لإكمال مهمته.
المتوقع أن تكون هذه المواجهة حافلة بالندية والإثارة، وإبراز كل المقومات في الجانبين، والمؤمل أن تحظى بالأهداف بعيدا عن حالة التحفظ والقلق التي ترافق عادة مباريات الافتتاح في الدوري.
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