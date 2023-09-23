منافسة أردنية سورية في الافتتاح..الرفاع الشرقي في منافسة خاصة مع الأهلي

يحتضن‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد‭ ‬مواجهة‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬تنافسي‭ ‬عربي‭ ‬بين‭ ‬مدربي‭ ‬الفريقين‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬الأردني‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي،‭ ‬والأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬السوري‭ ‬هيثم‭ ‬جطل،‭ ‬وستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬لرؤية‭ ‬ومتابعة‭ ‬مباراة‭ ‬تليق‭ ‬بسمعة‭ ‬وتاريخ‭ ‬الناديين،‭ ‬وتحضيراتهما‭ ‬الجادة‭ ‬للموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجاري‭.‬

الخبرة‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬جطل‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الثلاثة‭ ‬مواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬وحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬جبارة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬فيه‭ ‬الوصافة‭ ‬خلف‭ ‬الخالدية،‭ ‬وفقد‭ ‬فرصة‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬كتيبة‭ ‬جطل‭ ‬تسعى‭ ‬لرد‭ ‬اعتبارها‭ ‬أمام‭ ‬الشرقاوية،‭ ‬ومحاولة‭ ‬الظفر‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭.‬

الاستقرار‭ ‬الفني

في‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬حرص‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الهداف‭ ‬تياغو‭ ‬أغوستو‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬والمنامة،‭ ‬وآخر‭ ‬محطاته‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم،‭ ‬ويعوّل‭ ‬الشرقاوية‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفنية‭ ‬بوجود‭ ‬المدرب‭ ‬الأردني‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لإكمال‭ ‬مهمته‭.‬

المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬حافلة‭ ‬بالندية‭ ‬والإثارة،‭ ‬وإبراز‭ ‬كل‭ ‬المقومات‭ ‬في‭ ‬الجانبين،‭ ‬والمؤمل‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بالأهداف‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬التحفظ‭ ‬والقلق‭ ‬التي‭ ‬ترافق‭ ‬عادة‭ ‬مباريات‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬