ختام أولى جولات دوري ناصر بن حمد الممتاز..الخالدية ((البطل)) في مواجهة سترة بعناصره ((الشابة))

ختام أولى جولات دوري ناصر بن حمد الممتاز..الخالدية ((البطل)) في مواجهة سترة بعناصره ((الشابة))
التاريخ
9/23/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب جميل سرحان: الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الأولى بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين جديدتين، حيث يلتقي بطل الدوري في الموسم الماضي فريق الخالدية مع نظيره سترة على ملعب مدينة خليفة الرياضية، في حين يصطدم الرفاع الشرقي مع الأهلي على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، وكلاهما عند الساعة السابعة مساء.
البطل.. يبدأ مهمته
سيبدأ الخالدية بطل النسخة الأخيرة من المسابقة وصاحب المستويات الفنية اللافتة في الفترة الماضية بمواجهة قوية أمام سترة الذي قدم نفسه في الموسم الماضي، وكان قريبا جدا من إحراز اللقب قبل جولتين من النهاية، وهي مواجهة خاصة بين الطرفين اللذين يعرفان بعضهما البعض جيدا، ولا سيما أن سترة أنهى مسيرة الخالدية في مسابقة كأس جلالة الملك في الموسم الماضي وفاز عليه بركلات الترجيح.
الخالدية لعب في الفترة الماضية مواجهة الملحق في كأس الاتحاد الآسيوي وخسرها أمام النهضة العماني، وقبله خاض الفريق معسكرين خارجيين في تركيا وأبوظبي، ولا شك أن مدربهم ميلود حمدي عرف عن قرب مدى قدرات وإمكانيات لاعبيه، وجاهزية المجموعة لخوض منافسات الموسم للحفاظ على اللقب.
مهمة صعبة
ولن تكون مهمة البحارة الذي يدخلون الموسم الحالي بحيوية الشباب وبمعدل أعمار صغيرة جدا يبلغ المتوسط فيه 24 عاما سهلة على الإطلاق، وذلك حسبما أفاد مدرب الفريق المدير الفني عبدالعزيز عبدو في مؤتمره الصحفي الذي عقد قبل يومين، وأكد فيه احترامه الشديد لفريق الخالدية وأنه أفضل فريق من الناحية الفنية في الثلاثة مواسم الماضية.
سترة خاض مؤخرا معسكرا خارجيا في مدينة الإسماعلية امتد 23 يوما، ولعب فيه الفريق 4 مباريات، استفاد منها الجهاز الفني كثيرا في تهيئة المجموعة والتعرف على مستويات اللاعبين، ولا شك أن المباريات خلقت حالة من الانسجام والألفة بين لاعبي الفريق، ولذلك يمكن أن يفاجئ سترة منافسه الخالدية في بداية الموسم ويظهر جاهزيته الكبيرة.
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