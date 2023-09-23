ختام أولى جولات دوري ناصر بن حمد الممتاز..الخالدية ((البطل)) في مواجهة سترة بعناصره ((الشابة))

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬جديدتين،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يصطدم‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وكلاهما‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬

البطل‭.. ‬يبدأ‭ ‬مهمته

سيبدأ‭ ‬الخالدية‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬وصاحب‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬اللافتة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بمواجهة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬وهي‭ ‬مواجهة‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬اللذين‭ ‬يعرفان‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬جيدا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬سترة‭ ‬أنهى‭ ‬مسيرة‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

الخالدية‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مواجهة‭ ‬الملحق‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وخسرها‭ ‬أمام‭ ‬النهضة‭ ‬العماني،‭ ‬وقبله‭ ‬خاض‭ ‬الفريق‭ ‬معسكرين‭ ‬خارجيين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وأبوظبي،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬مدربهم‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬مدى‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وجاهزية‭ ‬المجموعة‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

مهمة‭ ‬صعبة

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬البحارة‭ ‬الذي‭ ‬يدخلون‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بحيوية‭ ‬الشباب‭ ‬وبمعدل‭ ‬أعمار‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا‭ ‬يبلغ‭ ‬المتوسط‭ ‬فيه‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وذلك‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدو‭ ‬في‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬وأكد‭ ‬فيه‭ ‬احترامه‭ ‬الشديد‭ ‬لفريق‭ ‬الخالدية‭ ‬وأنه‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الثلاثة‭ ‬مواسم‭ ‬الماضية‭.‬

سترة‭ ‬خاض‭ ‬مؤخرا‭ ‬معسكرا‭ ‬خارجيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الإسماعلية‭ ‬امتد‭ ‬23‭ ‬يوما،‭ ‬ولعب‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬4‭ ‬مباريات،‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المجموعة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬خلقت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الانسجام‭ ‬والألفة‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق،‭ ‬ولذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفاجئ‭ ‬سترة‭ ‬منافسه‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬ويظهر‭ ‬جاهزيته‭ ‬الكبيرة‭.‬