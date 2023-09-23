الرفاع والنجمة إثارة وتعادل.. وانتصار حالاوي بهدف

الرفاع والنجمة إثارة وتعادل.. وانتصار حالاوي بهدف
التاريخ
9/23/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
التصوير: محمد سرحان
قدّم فريقا الرفاع والنجمة مباراة فنية رائعة في افتتاح مشوارهما بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وخرجا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. وبهذا التعادل حصد كل فريق على نقطة واحدة.
أحرز هدفي النجمة داكوستا (34) وعيسى موسى (63)، بينما أحرز هدفي الرفاع مجدي عطار (50) وفينيسيوس (65).
انتصار حالاوي
وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق في التوقيت ذاته، حقق الحالة انتصارا مهما في بداية مشواره على حساب البسيتين بهدف دون مقابل. وأضاع لاعب الحالة ممادو ركلة جزاء في الدقيقة (18). وبهذا الفوز خطف البرتقالي النقاط الثلاث التي ستمنحه دفعة معنوية كبيرة في الفترة القادمة.
وأحرز الهدف اللاعب محمد سالم (44).
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