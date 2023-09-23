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الرفاع والنجمة إثارة وتعادل.. وانتصار حالاوي بهدف

9/23/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

التصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


قدّم‭ ‬فريقا‭ ‬الرفاع‭ ‬والنجمة‭ ‬مباراة‭ ‬فنية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوارهما‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وخرجا‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭. ‬وبهذا‭ ‬التعادل‭ ‬حصد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬النجمة‭ ‬داكوستا‭ (‬34‭) ‬وعيسى‭ ‬موسى‭ (‬63‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الرفاع‭ ‬مجدي‭ ‬عطار‭ (‬50‭) ‬وفينيسيوس‭ (‬65‭).‬


انتصار‭ ‬حالاوي

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬ذاته،‭ ‬حقق‭ ‬الحالة‭ ‬انتصارا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭. ‬وأضاع‭ ‬لاعب‭ ‬الحالة‭ ‬ممادو‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬18‭). ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬خطف‭ ‬البرتقالي‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ستمنحه‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وأحرز‭ ‬الهدف‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ (‬44‭).‬

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