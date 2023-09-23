مدرب الرفاع الشرقي في تصريح خاص للملحق الرياضي:جاهزيتنا تصل إلى نسبة 90% وندخل الموسم بأفكار مغايرة

مدرب الرفاع الشرقي في تصريح خاص للملحق الرياضي:جاهزيتنا تصل إلى نسبة 90% وندخل الموسم بأفكار مغايرة
التاريخ
9/23/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال المدرب الأردني إبراهيم حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع الشرقي أن نسبة الجاهزية التي وصل إليها فريقه بين 80-90 % ، بعد ان خاض الفريق في فترة الـ 9 أسابيع الماضية تدريبات مكثفة ومباريات ودية قوية مع مختلف الأندية، مبيّنا أن الفريق سيدخل الموسم الكروي الجديد وبداية من لقاء اليوم أمام الأهلي بفكر وطريقة مغايرة عن الأفكار القديمة السابقة.
وأوضح حلمي في تصريحات خاصة للملحق الرياضي بأخبار الخليج: نقدّر كثيرا الثقة الممنوحة لنا كجهاز فني من قبل رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وإعطاءنا كافة الصلاحيات حتى في عملية الإشراف على الفئات العمرية بالنادي، ونطالب من جماهيرنا الوفية بالصبر علينا لأن الثلاثة أسابيع الأولى عادة ما تكون من أصعب الأسابيع في الموسم.
وقال حلمي: دخل على الفريق العديد من اللاعبين لاسيما الأجانب الذين تغيروا عن الموسم الماضي، والنوعية التي تم اختيارها تأقلمت مبكرا، وانسجمت مع المجموعة، والفضل في ذلك للأجواء العائلية التي نعيشها في النادي، والبيئة الصحية التي وفّرها مجلس الإدارة، مؤكدا أن الفريق مقبل على تغييرات جديدة على مستوى الأداء، وأنهم قادرون على تجاوز كل الصعوبات في الفترة القادمة.
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