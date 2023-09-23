مدرب الرفاع الشرقي في تصريح خاص للملحق الرياضي:جاهزيتنا تصل إلى نسبة 90% وندخل الموسم بأفكار مغايرة

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الأردني‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الجاهزية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬فريقه‭ ‬بين‭ ‬80‭-‬90 ‭%‬ ،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬خاض‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الـ‭ ‬9‭ ‬أسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬ومباريات‭ ‬ودية‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية،‭ ‬مبيّنا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيدخل‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد‭ ‬وبداية‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬بفكر‭ ‬وطريقة‭ ‬مغايرة‭ ‬عن‭ ‬الأفكار‭ ‬القديمة‭ ‬السابقة‭.‬

وأوضح‭ ‬حلمي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بأخبار‭ ‬الخليج‭: ‬نقدّر‭ ‬كثيرا‭ ‬الثقة‭ ‬الممنوحة‭ ‬لنا‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وإعطاءنا‭ ‬كافة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بالنادي،‭ ‬ونطالب‭ ‬من‭ ‬جماهيرنا‭ ‬الوفية‭ ‬بالصبر‭ ‬علينا‭ ‬لأن‭ ‬الثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الأسابيع‭ ‬في‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬حلمي‭: ‬دخل‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬لاسيما‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬تغيروا‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬والنوعية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬تأقلمت‭ ‬مبكرا،‭ ‬وانسجمت‭ ‬مع‭ ‬المجموعة،‭ ‬والفضل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬للأجواء‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬نعيشها‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬والبيئة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬وفّرها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬تغييرات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء،‭ ‬وأنهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬