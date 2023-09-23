جلال أكبر: لن نعلن المحترفين قبل وصولهم

جلال أكبر: لن نعلن المحترفين قبل وصولهم
التاريخ
9/23/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد مدير فريق البحرين لكرة السلة جلال أكبر لأخبار الخليج الرياضي أن مجلس الإدارة مشكورا قدم الدعم المطلوب للتعاقد مع محترفين اثنين، وقد تم بالفعل التعاقد مع لاعبين أمريكيين بانتظار وصولها إلى مملكة البحرين للإعلان رسميا عن الأسماء.
يذكر أن فريق البحرين يقوده المدرب الوطني علي عبدالغني ويساعده علي حسن، والفريق تعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين المميزين، وبوجود محترفين اثنين من البداية سيكون فريق البحرين منافسا قويا ومرشحا للتأهل إلى الدورة السداسية كما فعل في الموسم الماضي.
الجدير بالذكر أن غالبية الأندية تتبع سياسة السرية في تعاقداتها وخصوصا مع المحترفين الأجانب خوفا من دخول أطراف وعرقلة الصفقة.
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