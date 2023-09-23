جلال أكبر: لن نعلن المحترفين قبل وصولهم

أكد‭ ‬مدير‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬جلال‭ ‬أكبر‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مشكورا‭ ‬قدم‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬أمريكيين‭ ‬بانتظار‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للإعلان‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬الأسماء‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عبدالغني‭ ‬ويساعده‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬والفريق‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬المميزين،‭ ‬وبوجود‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬سيكون‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬منافسا‭ ‬قويا‭ ‬ومرشحا‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الأندية‭ ‬تتبع‭ ‬سياسة‭ ‬السرية‭ ‬في‭ ‬تعاقداتها‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬المحترفين‭ ‬الأجانب‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬أطراف‭ ‬وعرقلة‭ ‬الصفقة‭.‬