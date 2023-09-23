علي عقيل لأخبار الخليج الرياضي:نسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة في أسياد ((هانغتشو 2022))

علي عقيل لأخبار الخليج الرياضي:نسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة في أسياد ((هانغتشو 2022))
التاريخ
9/23/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد علي عقيل ميلاد لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة لأخبار الخليج الرياضي أن الهدف من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 التي ستقام في الصين خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر حتى 8 أكتوبر هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
وجاء تصريحه قبيل ساعات من إقلاع طائرة منتخبنا الوطني يوم أمس متجهة إلى الصين.
وأكد علي عقيل أن مجموعة منتخبنا صعبة بوجود منتخبات الفلبين والأردن المشاركين في كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخب تايلاند، وبين أن منتخبنا قادر على التأهل إلى الدور الثاني في ظل نظام البطولة الذي يعطي ثلاثة منتخبات فرصة التأهل مع خروج الرابع من المسابقة.
يذكر أن علي عقيل ميلاد لم يكن ضمن قائمة منتخبنا في الفترة الأخيرة ولكن تم استدعاؤه في اللحظات الأخيرة بسبب غياب بعض اللاعبين للإصابة، وكان ذلك قبل خوض التصفيات الآسيوية الأولية المؤهِلة لأولمبياد باريس 2024 التي أقيمت في سوريا، وقد شارك علي عقيل ميلاد وقدم مستويات متميزة جعلت المدرب الإسباني ريكارد كاساس يتمسك به ضمن القائمة، ولكن نظرا لقوانين دورة الألعاب الآسيوية تم استبعاده قبل انطلاق إعداد منتخبنا للأسياد لعدم إمكانية استبدال القائمة الأولية التي تضم 24 لاعبا وأرسلت في أبريل الماضي، وبعد السماح بتسجيل لاعبين جدد التحق علي عقيل ميلاد بتدريبات منتخبنا التي كانت محلية من دون خوض أي مباراة تجريبية.
الجدير بالذكر أن قائمة منتخبنا الوطني لكرة السلة التي ستشارك في الأسياد تضم 12 لاعبا وهم: ميثم جميل، مصطفى حسين، علي حسين، علي شكرالله، علي جابر، محمد بوعلاي، محمد أمير، مهيد أمير، الواثق علي، سيدمحمد حميد، علي عقيل والأمريكي ديواين تشيزم.
ويبدأ منتخبنا مشواره يوم الثلاثاء القادم 26 سبتمبر بمواجهة منتخب الفلبين في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت مملكة البحرين، ثم يواجه الأردن يوم الخميس عند الساعة السادسة صباحا، ويختتم مبارياته في المجموعة بملاقاة تايلاند يوم السبت
في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف.
وأبدى علي عقيل ميلاد فخره واعتزازه وسعادته الكبيرة بتمثيل المنتخب الوطني في أكبر تجمع آسيوي، وأكد أن دعم الجهازي الفني والإداري وزملائه اللاعبين أسهم في تألقه في التصفيات الأخيرة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وأضاف: الاستعدادات جيدة والمنتخب فيه انسجام كبير، والأهم من ذلك أن جميع اللاعبين على قلب واحد هدفهم تشريف البحرين ورفع علم المملكة عاليا خفاقا في المحافل الدولية.
وتابع: المشاركة بحد ذاتها فرصة كبيرة للاحتكاك واكتساب الخبرة وزيادة التطوير، الأمر الذي ينعكس إيجابا في قادم المشاركات.
وأشاد علي عقيل ميلاد بدعم واهتمام الاتحاد البحريني لكرة السلة وخص بالذكر محمد العجمي رئيس لجنة المنتخبات الذي يعد بمثابة الأخ والسند للاعبين، مؤكدا أن هذا الدعم والاهتمام أسهم في تحسن تصنيف منتخبنا بوصوله إلى المركز 69 عالميا لأول مرة في تاريخه.
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