علي عقيل لأخبار الخليج الرياضي:نسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة في أسياد ((هانغتشو 2022))





أكد‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬ممكنة‭.‬

وجاء‭ ‬تصريحه‭ ‬قبيل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إقلاع‭ ‬طائرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭.‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬منتخبنا‭ ‬صعبة‭ ‬بوجود‭ ‬منتخبات‭ ‬الفلبين‭ ‬والأردن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬للإصابة،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأولية‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬وقدم‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة‭ ‬جعلت‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس‭ ‬يتمسك‭ ‬به‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة،‭ ‬ولكن‭ ‬نظرا‭ ‬لقوانين‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬تم‭ ‬استبعاده‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬إعداد‭ ‬منتخبنا‭ ‬للأسياد‭ ‬لعدم‭ ‬إمكانية‭ ‬استبدال‭ ‬القائمة‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬24‭ ‬لاعبا‭ ‬وأرسلت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬وبعد‭ ‬السماح‭ ‬بتسجيل‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬التحق‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬بتدريبات‭ ‬منتخبنا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محلية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوض‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬تجريبية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬الأسياد‭ ‬تضم‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬وهم‭: ‬ميثم‭ ‬جميل،‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬شكرالله،‭ ‬علي‭ ‬جابر،‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬محمد‭ ‬أمير،‭ ‬مهيد‭ ‬أمير،‭ ‬الواثق‭ ‬علي،‭ ‬سيدمحمد‭ ‬حميد،‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬والأمريكي‭ ‬ديواين‭ ‬تشيزم‭.‬‮

‬

ويبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬مشواره‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ثم‭ ‬يواجه‭ ‬الأردن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا،‭ ‬ويختتم‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بملاقاة‭ ‬تايلاند‭ ‬يوم‭ ‬السبت

في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭.‬

وأبدى‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬وسعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بتمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬آسيوي،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الجهازي‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬وزملائه‭ ‬اللاعبين‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الأخيرة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

وأضاف‭: ‬الاستعدادات‭ ‬جيدة‭ ‬والمنتخب‭ ‬فيه‭ ‬انسجام‭ ‬كبير،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬واحد‭ ‬هدفهم‭ ‬تشريف‭ ‬البحرين‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليا‭ ‬خفاقا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وتابع‭: ‬المشاركة‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاحتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬وزيادة‭ ‬التطوير،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المشاركات‭.‬

وأشاد‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وخص‭ ‬بالذكر‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬الأخ‭ ‬والسند‭ ‬للاعبين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحسن‭ ‬تصنيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬عالميا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬