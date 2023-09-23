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المنامة يختتم مشاركته التاريخية أمام الفريق الأمريكي

9/23/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يختتم‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬مشاركته‭ ‬التاريخية
في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬انتركونتيننتال‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‮
‬‭ ‬فريق‮
 G ‭ ‬ LEAGUE ‭ ‬ IGNITES
‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحاً‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

وخاض‭ ‬الفريق‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬حصته‭ ‬التدريبية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬لينوس‭ ‬غافرييل‭ ‬وطاقمه‭ ‬الفني‭ ‬المعاون‭ ‬استعداداً‭ ‬للمباراة‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬المران‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬وحماسية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبل‭ ‬ختام‭ ‬المشاركة‭ ‬التاريخية‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

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