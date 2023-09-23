المنامة يختتم مشاركته التاريخية أمام الفريق الأمريكي

المنامة يختتم مشاركته التاريخية أمام الفريق الأمريكي
التاريخ
9/23/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يختتم ممثل الوطن فريق كرة السلة بنادي المنامة مشاركته التاريخية
في بطولة كأس الاتحاد الدولي لكرة السلة انتركونتيننتال المقامة في سنغافورة اليوم الأحد 24 سبتمبر حين يلتقي
فريق
G LEAGUE IGNITES
الأمريكي في تمام الساعة السابعة صباحاً للمنافسة على المركزين الخامس والسادس في الترتيب العام.
وخاض الفريق يوم أمس حصته التدريبية بقيادة المدرب لينوس غافرييل وطاقمه الفني المعاون استعداداً للمباراة حيث شهد المران أجواء إيجابية وحماسية من اللاعبين قبل ختام المشاركة التاريخية باسم مملكة البحرين في البطولة العالمية.
MENAFN23092023000055011008ID1107127862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.