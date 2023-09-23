انتهاء التسجيل حرم ((جابر)) من العالمية
التاريخ
9/23/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لم يتمكن علي جابر لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة من المشاركة مع نادي المنامة في بطولة العالم المقامة حاليا في سنغافورة خلال الفترة ما بين 21 و24 سبتمبر بمشاركة نادي المنامة وخمسة أندية من مختلف القارات.
ويعود السبب في ذلك إلى انتهاء فترة التسجيل المسموح بها من قبل الاتحاد الدولي للعبة (الفيبا). يذكر ان علي جابر انتقل قبل اسبوع تقريبا من ناديه النجمة الى نادي المنامة بصفقة دائمة بعد التوصل الى اتفاق بين الطرفين، ولكن بعد مفاوضات طويلة جدا.
في المقابل استطاع حسين شاكر زميله في الفريق بالموسم الماضي ان يرافق المنامة ويشارك في البطولة العالمية بعد ان انتقل في 11 اغسطس الماضي وتم تسجيله ضمن كشوفات الفريق.
ويوجد علي جابر حاليا في الصين مع وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022.
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