انتهاء التسجيل حرم ((جابر)) من العالمية

لم‭ ‬يتمكن‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬و24‭ ‬سبتمبر‭ ‬بمشاركة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬وخمسة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القارات‭.‬

ويعود‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬الفيبا‭). ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬انتقل‭ ‬قبل‭ ‬اسبوع‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬ناديه‭ ‬النجمة‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬بصفقة‭ ‬دائمة‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬استطاع‭ ‬حسين‭ ‬شاكر‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬بالموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬يرافق‭ ‬المنامة‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انتقل‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬اغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬وتم‭ ‬تسجيله‭ ‬ضمن‭ ‬كشوفات‭ ‬الفريق‭.‬

ويوجد‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭.‬