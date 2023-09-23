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جواد الماجد: 48 ساعة قادمة حافلة بالتعاقدات

9/23/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬جواد‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬ان‭ ‬الجهاز‭ ‬الاداري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بات‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬صفقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬محليين‭ ‬خلال‭ ‬الـ48‭ ‬ساعة‭ ‬القادمة‭.‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬الباب‭ ‬سيكون‭ ‬مفتوحا‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬مميز‭ ‬متاح‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬التسجيل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الطموح‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬بالموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬تعاقد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬نبيل‭ ‬محمد‭ ‬غزوان‭ ‬وعلي‭ ‬جاسم‭ ‬وحسين‭ ‬محمد،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يتعاقد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ايضا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المحترفين‭ ‬الاثنين‭ ‬للفريق‭ ‬اللذين‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معهما‭.‬

ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬يساعده‭ ‬ريان‭ ‬المحمود،‭ ‬ويضم‭ ‬الاتحاد‭ ‬مجموعة‭ ‬ممتازة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬والفريق‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للتأهل‭ ‬للسداسي‭ ‬وما‭ ‬بعده‭.‬

وبين‭ ‬جواد‭ ‬الماجد‭ ‬ان‭ ‬الاستعدادات‭ ‬جيدة‭ ‬والفريق‭ ‬خاض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬فاز‭ ‬فيهما‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬الرتم‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬وأن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ستكون‭ ‬فرصة‭ ‬لوضع‭ ‬البصمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬هو‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭.‬

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