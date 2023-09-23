جواد الماجد: 48 ساعة قادمة حافلة بالتعاقدات
التاريخ
9/23/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف جواد الماجد مدير الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد ان الجهاز الاداري لكرة السلة بات قريبا من إبرام صفقات قوية مع لاعبين محليين خلال الـ48 ساعة القادمة.
وأكد ان الباب سيكون مفتوحا للتعاقد مع أي لاعب مميز متاح حتى اليوم الأخير من التسجيل، مؤكدا ان الطموح كبير جدا في المنافسة بالموسم القادم 2023-2024.
وكان الاتحاد قد تعاقد في وقت سابق مع محمد نبيل محمد غزوان وعلي جاسم وحسين محمد، ومن المنتظر ان يتعاقد مع عدد من اللاعبين ايضا، ومن ثم الكشف عن المحترفين الاثنين للفريق اللذين تم التعاقد معهما.
ويقود الفريق المدرب الوطني رؤوف حبيل يساعده ريان المحمود، ويضم الاتحاد مجموعة ممتازة من اللاعبين أبناء النادي والفريق من المرشحين للتأهل للسداسي وما بعده.
وبين جواد الماجد ان الاستعدادات جيدة والفريق خاض مباراتين وديتين فاز فيهما على المحرق ومدينة عيسى، وأكد ان الرتم في تصاعد وأن المشاركة في بطولة كأس الاتحاد ستكون فرصة لوضع البصمات الأخيرة قبل خوض غمار بطولة الدوري، علما بأن فريق الاتحاد هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد.
MENAFN23092023000055011008ID1107127860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.