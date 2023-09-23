((المنتخب الأولمبي)) يبحث عن التأهل.. ومنتخب الطائرة يلاقي كوريا

يبحث‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالدورة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬نظيره‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساءً‭ (‬2:30‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬مع‭ ‬تايلند‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬تُعدّ‭ ‬سانحة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬تايلند‭ ‬والكويت‭.‬

وظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التنظيمي‭ ‬والأداء‭ ‬الجماعي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تأثر‭ ‬بإضاعة‭ ‬الفرص‭ ‬واستقبال‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬متأخرة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيحتاج‭ ‬إلى‭ ‬معالجته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬القوي‭ ‬والمرشح‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭. ‬وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬الدورة‭ ‬يتأهل‭ ‬المنتخبان‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬أربع‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬بمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

الطائرة‭ ‬والمباريات‭ ‬الترتيبية

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬يخوض‭ ‬منتخب‭ ‬الطائرة‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬الترتيبية‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً‭ (‬2:00‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬السابع‭ ‬حتى‭ ‬الـ12‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬