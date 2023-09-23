((المنتخب الأولمبي)) يبحث عن التأهل.. ومنتخب الطائرة يلاقي كوريا

((المنتخب الأولمبي)) يبحث عن التأهل.. ومنتخب الطائرة يلاقي كوريا
التاريخ
9/23/2023 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يبحث المنتخب الأولمبي لكرة القدم عن فرصة التأهل لدور الـ16 من منافسات كرة القدم بالدورة، وذلك عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي في الساعة 7:30 مساءً (2:30 ظهراً بتوقيت البحرين)، وذلك بعد التعادل في المباراتين الأولى والثانية مع تايلند والكويت على التوالي، إلا أن الفرصة تُعدّ سانحة لمنتخبنا من أجل التأهل في ظل المواجهة المباشرة التي تجمع بين تايلند والكويت.
وظهر منتخبنا بصورة جيدة في أول مباراتين على المستوى التنظيمي والأداء الجماعي، إلا أنه تأثر بإضاعة الفرص واستقبال الأهداف في أوقات متأخرة، وهو الأمر الذي سيحتاج إلى معالجته في مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي القوي والمرشح للمنافسة على الميدالية الذهبية. وبحسب نظام الدورة يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمنافسات كرة القدم.
الطائرة والمباريات الترتيبية
من جانب آخر يخوض منتخب الطائرة أولى مبارياته الترتيبية عندما يلاقي المنتخب الكوري الجنوبي في الساعة 7:00 مساءً (2:00 ظهراً بتوقيت البحرين)، وذلك لتحديد المراكز من السابع حتى الـ12 في الدورة.
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