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ناسا تحضر إلى الأرض أكبر عينة فضائية من الكويكب بينو

9/23/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يفرغ مسبار «أوسايرس-ريكس» الأميركي اليوم في صحراء يوتا بالولايات المتحدة حمولة علمية ثمينة، عبارة عن أول عينات من كويكب تحضرها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى الأرض، وهي أكبر عينة جمعت إلى اليوم على الإطلاق من جرم فلكي مماثل.
ومن شأن تلك العينات التي جمعت عام 2020 من الكويكب «بينو»، أن تكشف للإنسان عن الأيام الأولى للمجموعة الشمسية التي يبلغ عمرها 4.5 مليارات سنة، وعن منشأ المياه المحتمل على كوكب الأرض.
ويطلق مسبار «أوسايرس-ريكس» الكبسولة التي تحوي العينات عند علو 100 ألف كيلومتر عن الأرض قبل نحو أربع ساعات من موعد الهبوط.
ويستغرق الهبوط النهائي للكبسولة في الغلاف الجوي للأرض 13 دقيقة، إذ تدخله بسرعة نحو 44 ألف كيلومتر في الساعة، ويؤدي الاحتكاك الناتج إلى رفع درجة الحرارة إلى 2700 درجة مئوية.
واتخذت تدابير تحسبا لإمكان حصول «هبوط صعب»، كما مثلا إذا لم تفتح مظلة الهبوط.
وسيحفظ جزء من العينة من دون المساس به، لكي تتولى الأجيال المقبلة دراسته بتقنيات غير متوافرة بعد.
وانطلق «أوسايرس-ريكس» عام 2016، وفي عام 2020 فاجأ بينو العلماء أثناء جمع العينة لبضع ثوان، إذ انغرزت ذراع المسبار في سطح الكويكب، مما أظهر أن كثافته أقل بكثير مما كان يعتقد.
لكن بفضل ذلك، تتوقع «ناسا» أن تحوي العينة نحو 250 غراما من المواد، أي أكثر بكثير من الهدف الذي وضع أساسا، وهو 60 غراما،
وهذه «أكبر عينة جمعت إلى الآن من مكان خارج مدار القمر»، بحسب المسؤولة عن البرنامج ميليسا موريس.
ويدور بينو الذي يبلغ قطره 500 متر حول الشمس ويقترب من الأرض كل ست سنوات.

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