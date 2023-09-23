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سيلينا غوميز سعيدة بعزوبيتها

9/23/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طمأنت نجمة الپوپ سيلينا غوميز معجبيها من الشباب خاصة انها مازالت عازبة ولم ترتبط بعد.
وشاركت المغنية ذات الـ31 عاما تسجيلا مصورا على تيك توك، صرحت فيه بأنها لاتزال عزباء. وقالت صاحبة اغنية «عزباء قريبا» لمتابعيها مازحة: «احزروا من لديه حبيب؟»، لتجيب فيما بعد «لست أنا».
وكانت غوميز أكدت في مقابلة سابقة انها تستمتع بحياة العزوبية، مؤكدة انها ستكرس اغانيها المقبلة للتفاؤل والشعور بالفرح. وقالت في المقابلة من الممتع ان يحظى المرء بحبيب. لكنني الآن استمتع بما انا عليه. وأريد ان اكون سعيدة بما أنا عليه.

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