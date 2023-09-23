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تفتيش المطار يمنع تهريب مصوغات مسروقة

9/23/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد خميس
أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، أن وافدا آسيويا تم ضبطه في مطار الكويت حاول تهريب مصوغات ذهبية. وقال المصدر إن الوافد أثناء مروره بتفتيش المطار ظهر عليه الارتباك والاضطراب مما أثار شكوك رجال الأمن الذين أخضعوه لتفتيش دقيق عثروا خلاله على مصوغات ذهبية بقيمة 10 آلاف دينار مخبأة بطريقة معينة، وتشمل أنواعا مختلفة من الأشكال الذهبية.
وأوضح المصدر أنه بالتحقيق مع الوافد اعترف بأنه سرق المصوغات من كفيله، فتمت إحالته إلى جهات الاختصاص بعد إحضار كفيله ومواجهته بما قام به المتهم.

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