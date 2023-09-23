تفتيش المطار يمنع تهريب مصوغات مسروقة
التاريخ
9/23/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد خميس
أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، أن وافدا آسيويا تم ضبطه في مطار الكويت حاول تهريب مصوغات ذهبية. وقال المصدر إن الوافد أثناء مروره بتفتيش المطار ظهر عليه الارتباك والاضطراب مما أثار شكوك رجال الأمن الذين أخضعوه لتفتيش دقيق عثروا خلاله على مصوغات ذهبية بقيمة 10 آلاف دينار مخبأة بطريقة معينة، وتشمل أنواعا مختلفة من الأشكال الذهبية.
وأوضح المصدر أنه بالتحقيق مع الوافد اعترف بأنه سرق المصوغات من كفيله، فتمت إحالته إلى جهات الاختصاص بعد إحضار كفيله ومواجهته بما قام به المتهم.
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