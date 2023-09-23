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هدى الخطيب أجر وعافية

9/23/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرت الفنانة الإماراتية القديرة هدى الخطيب عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك لشعورها ببعض الآلام في قدمها، وتكللت العملية بالنجاح، حيث سمح لها بالخروج من المستشفى ومتابعة حالتها الصحية في المنزل.
«الأنباء» تتمنى للفنانة الإماراتية القديرة هدى الخطيب الشفاء التام وعودتها لممارسة نشاطها الفني.

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