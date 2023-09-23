هدى الخطيب أجر وعافية

هدى الخطيب أجر وعافية
التاريخ
9/23/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرت الفنانة الإماراتية القديرة هدى الخطيب عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك لشعورها ببعض الآلام في قدمها، وتكللت العملية بالنجاح، حيث سمح لها بالخروج من المستشفى ومتابعة حالتها الصحية في المنزل.
«الأنباء» تتمنى للفنانة الإماراتية القديرة هدى الخطيب الشفاء التام وعودتها لممارسة نشاطها الفني.
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