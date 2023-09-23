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بالفيديو حماقي وأصيل اشقد حلوين وإبداع من صبري وسعد والشعيبي

9/23/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
ليلتان ساحرتان أضاء فيها نجوم الطرب الخليجي والعربي سماء الكويت بمجموعة مميزة من الاغنيات، خلال مهرجان «موسم الكويت» بنسخته الاولى، من تنظيم شركة «باشا غروب» للمنتج حسين موسى، وذلك وسط حضور جماهيري حاشد في قاعة «أرينا الكويت» بمجمع «360».
الليلة الاولى أقيمت الخميس الماضي، وبدأت مع الفنانة أصيل هميم التي شدت بباقة من أعمالها المعروفة، مثل «خلك بحر، سر الحياة، آخر ظهور، اشقد حلو، يا عمه، المفروض، قررت اعوفك»، وغيرها من الاغنيات التي حازت إعجاب الجميع، ليعتلي المسرح بعدها النجم محمد حماقي الذي غنى «نفسي أبقى جنبه»، وألحقها بـ «ليمون نعناع، ما بلاش، لا ملامة، أحلى حاجة فيكي» وسط تفاعل وحماس كبير من الحضور من مختلف الأعمار الذين رددوا معه اغنياته.
واستغل حماقي هذا الحماس وقدم أغنيات «لا ملامة، وادرنالين، وشوف لي طريقة»، وكان واضحا مدى التناغم والانسجام بينه وبين أعضاء فرقته الموسيقية وحرصه على إفساح المجال أمامهم ليبدع كل في مساحته مثل العزف المنفرد على الغيتار أو البيانو.
وعلى وقع تفاعل جماهيري غير مسبوق وحضور حاشد توافد على مسرح «أرينا الكويت» أحيا النجوم الثلاثة أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي الليلة الثانية، مساء امس الاول «الجمعة»، وكان عنوانها «الإبداع تألق»، حيث قدموا أغنياتهم على مسرح ازدان بأسمائهم وبإضاءات مبهرة وشاشات عملاقة كانت أقرب الى لوحة فنية رائعة.
وكان بدر الشعيبي فارس الوصلة الأولى، والذي قدم العديد من الأغاني المميزة، مثل «الى العشاق، تعبت أسال، ترى زهقة، اشفي غليله، شكاكة، برافو، متعبة كل الناس» وغيرها، وسط تفاعل كبير معه.
بعد ذلك صعد أحمد سعد الى المسرح، وجذب الأنظار اليه بذكاء لافت من خلال مداعبة الجمهور بتعليقاته الكوميدية، وقدم مجموعة مميزة من أغنياته، منها «سكوت سكوت، ايه اليوم الحلو ده، وسع وسع، عليكي عيون، صدقيني، شاب الشعر، اختياراتي مدمرة حياتي، نفسك ترجع، وصوت العيد».
أما رامي صبري فكان مسك الختام، وشدا كعادته بتوليفة من أعماله ذائعة الصيت، مثل «يمكن خير»، وتنقل بحرفية عالية وذكاء بين أغنياته الأخرى، منها «كعب عالي» و«ملك الفرفشة» و«مع نفسي» وغيرها، ليودع الجمهور، تاركا هو والنجوم الذين شاركوا في «موسم الكويت» بصمة فنية مميزة.

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