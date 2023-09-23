موسيقار الأجيال يختتم الموسيقى الدولي الـ23

الزامل: الارتقاء بمستوى الثقافة والفنون ينطلق من الحفاظ على إرثنا الموسيقي والفني



عبدالحميد الخطيب

في حفل مميز حمل عنوان «ليلة موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب»، اختتم مهرجان الموسيقى الدولي أنشطة الدورة الـ23، التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الفترة من 18 الى 22 الجاري بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري، وحضر الحفل قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ولفيف من النجوم وأعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات العامة.

في البداية، قام الأمين العام للمجلس الوطني بالإنابة د.محمد الجسار والأمين المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بتكريم المخرج القدير علي الريس والمايسترو د.محمد الموجي، ومن ثم عبر الزامل، في كلمة له، عن سعادته بأصداء المهرجان، مؤكدا ان الهدف من التعاون مع مركز «جابر الثقافي» تقديم نسخة جميلة ومتطورة من المهرجان، مشددا على ان المجلس الوطني بجميع قطاعاته والعاملين فيه اجتهدوا ليظهروا هذا الحدث الموسيقي الدولي بتلك الصورة المشرفة.

وتطرق الزامل الى الأنشطة المتنوعة التي واكبت الدورة الـ 23 والأصداء الإيجابية لها بين الجمهور، لافتا الى ان الارتقاء بمستوى الثقافة والفنون ينطلق من الحفاظ على الارث والتاريخ الموسيقي والفني الكويتي والخليجي والعربي.

بعد ذلك، انطلق الحفل الفني مع الفرقة الموسيقية بقيادة د.محمد الموجي، ومشاركة الفنان محمد شطا، الذي غنى من أرشيف عبدالوهاب «يا مسافر وحدك، كل ده كان ليه، بلاش تبوسني في عينيا، خايف اقول اللي في قلبي، مضناك جفاه مرقده، من غير ليه»، وقدمت الفنانة سهام صديق أغنيات «لولا الملامة، هان الود، قلي عملك ايه قلبي، ست الحبايب».