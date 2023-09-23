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الكويت عاشر أكبر منتج للنفط بالعالم في 2022

9/23/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن شركة «فيجيوال كابيتاليست» أن الكويت حلت في المركز العاشر بقائمة اكبر منتجي النفط بالعالم في عام 2022، حيث بلغ متوسط إنتاجها 3.028 ملايين برميل يوميا وبما يمثل 3.2% من إجمالي النفط العالمي الذي بلغ 93.848 مليون برميل يوميا، ويشكل هذا المتوسط الإنتاجي زيادة بنسبة 12% عن إنتاج البلاد في عام 2021.
وقال التقرير ان عام 2022، شهد ارتفاع أسعار النفط الى ذروتها عندما تجاوزت 100 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات، بعد عام كامل من الاضطرابات في أسواق الطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقد ضاعفت شركات النفط أرباحها وحصلت اقتصادات أكبر منتجي النفط في العالم على زخم كبير بفضل ارتفاع الأسعار.
وقد صنف التقرير الدول المسؤولة عن معظم إمدادات النفط في العالم من خلال استخدام بيانات مستقاة من المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي أجراها معهد الطاقة على النحو التالي:
1- الولايات المتحدة بـ 17.771 مليون برميل.
2- المملكة العربية السعودية بـ 12.136 مليون برميل.
3- روسيا بـ 11.202 مليون برميل.
4- كندا بـ 5.576 ملايين برميل.
5- العراق بـ 4.502 ملايين برميل.
6- الصين بـ 4.111 ملايين برميل.
7- الإمارات العربية المتحدة بـ 4.02 ملايين برميل.
8- إيران بـ 3.822 ملايين برميل.
9- البرازيل بـ 3.107 ملايين برميل.
10- الكويت بـ 3.028 ملايين برميل.
وهكذا فقد أصبحت الولايات الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم منذ عام 2018 وواصلت هيمنتها في عام 2022 بإنتاج ما يقرب من 18 مليون برميل يوميا، وهذا يمثل ما يقرب من 5 إمدادات النفط في العالم، ويتركز ما يقرب من ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط حول خمس ولايات هي تكساس ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية وألاسكا وكولورادو.
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، حيث أنتجت أكثر من 12 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 13% من العرض العالمي.
وجاءت روسيا في المركز الثالث بإنتاج 11 مليون برميل يوميا في عام 2022. وتشكل هذه الدول الثلاث العملاقة المنتجة للنفط، إلى جانب كندا في المركز الرابع والعراق في المركز الخامس، أكثر من نصف إمدادات النفط في العالم بأكمله.
وفي غضون ذلك، تعتبر الدول العشر الكبرى المنتجة للنفط، بما فيها تلك التي احتلت المرتبة السادسة إلى العاشرة وهي على التوالي: الصين، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، والبرازيل، والكويت مسؤولة عن إنتاج أكثر من 70% من النفط في العالم.
والجدير بالذكر أن جميع الدول العشر الكبرى زادت إنتاجها بين عامي 2021 و2022، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج العالمي بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
المناطق الرئيسية المنتجة للنفط عام 2022
وذكر التقرير ان دول الشرق الأوسط تهيمن على ثلث إنتاج النفط العالمي، بينما تستحوذ أميركا الشمالية على ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي. وتعد رابطة الكومونولث للدول المستقلة منتجا إقليميا رئيسيا آخر للنفط، حيث تبلغ حصتها 15% من الإنتاج العالمي.
ولكن ما هو واضح في البيانات هو انخفاض حصة أوروبا من إنتاج النفط، والتي تبلغ الآن 3% من الإمدادات العالمية، وفي السنوات الـ 20 الماضية، انخفض إنتاج النفط في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50% بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الأنظمة البيئية الأكثر صرامة والتحول إلى الغاز الطبيعي.
ومن منظور آخر يتعلق بالإنتاج الإقليمي، فإن أعضاء منظمة أوپيك يسيطرون على نحو 35% من إنتاج النفط العالمي ونحو 70% من احتياطيات النفط العالمية، أما مجموعة أوپيك+، فإن حصة إنتاجها من النفط تزيد إلى أكثر من نصف المعروض العالمي.

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