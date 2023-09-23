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قائمة وظائف برواتب تبدأ من 100 ألف دولار

9/23/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف بحث جديد من منصة البحث عن الوظائف «Ladders»، أنه إذا كنت تبحث عن وظيفة ذات آفاق وظيفية قوية وتدفع 100 ألف دولار أو أكثر، فقد ترغب في التفكير في العمل في مجال التكنولوجيا أو الرعاية الصحية، إذ إن هاتين الصناعتين تقومان بالتوظيف لأكبر عدد من الوظائف التي تدفع مرتبات عالية. وبينت أنه لا تحتاج إلى سنوات عديدة من الخبرة في العمل أو إلى درجة علمية متقدمة للحصول على بعض من هذه الأدوار المطلوبة أيضا، إذ يقول مؤسس شركة «Ladders» مارك سينديلا: «يحصل خريجو علوم الكمبيوتر الجدد، اليوم، الحاصلون على درجة البكالوريوس على 100 ألف دولار للبدء». ولدراسة الأشغال التي تصنف كوظائف ذات أجور مرتفعة، حددت «Ladders» أفضل 10 مهن مع أكبر عدد من فرص العمل المتاحة على موقعهم بين يناير وأغسطس والتي تدفع أكثر من 100 ألف دولار كالتالي:
1 - مهندس برمجيات
2 - كبير المهندسين في البرمجيات
3 - مدير المشروع
4 - عالم النفس السريري
5 - مهندس أنظمة
6 - اختصاصي اجتماعي سريري
7 - طبيب أسنان
8 - مدير البرنامج
9 - طبيب الرعاية الأولية
10 - طبيب نفسي
وذكرت أنه من المهم ملاحظة أن كل هذه الأدوار لا تضمن الحصول على راتب مكون من ستة أرقام، متوسط الأجر الأساسي للاختصاصي الاجتماعي في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هو 61.776 دولارا، وفقا لتقارير من قبل «Indeed».
ومع ذلك، هناك الكثير من الفرص المتاحة لهذه الأدوار التي تعلن عن حد أدنى للراتب قدره 100 ألف دولار، وفقا لأبحاث Ladders، مما قد يشير إلى أن الشركات تعاني من نقص الموظفين وترفع الأجور لجذب المواهب، أو تقوم بالتوظيف المزيد من المديرين ذات الأجور المرتفعة.
وتوفر بعض هذه الأدوار فرصا للعمل عن بعد. في الواقع، وجد تقرير «Ladders» لعام 2022 أن مهندسي البرمجيات ومديري المشاريع هم من بين أفضل الوظائف ذات العمل عن بعد والتي في نفس الوقت تدفع رواتب عالية.

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