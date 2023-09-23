مكررات ربحية البنوك فرصة استثمارية جاذبة للشراء

مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجّلت قفزات كبيرة على كل الأصعدة



المحلل المالي

يمثل قطاع البنوك أكثر من 60% من القيمة الرأسمالية الإجمالية لبورصة الكويت، ويعتبر بذلك الأكبر حجما في السوق، وسجلت البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023، نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة بلغت 47.8%، لتسجل أرباحا بقيمة 833.7 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 564.18 مليون دينار أرباحا خلال فترة النصف الأول من العام الماضي.

وبالتزامن مع انخفاض أسعار معظم الأسهم والنمو في صافي الأرباح في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، تتحسن تقييمات القطاع باستمرار (مكررات الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية) إلى مستويات مقبولة، حيث يتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 17 مرة على أساس أرباح فترة آخر 12 شهرا، بينما سجل مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 1.88 مرة، ويعتبر مكرر الربحية الحالي مستوى مغريا وجاذبا للشراء ويتمتع بالجاذبية الاستثمارية.

ويظهر، من رصد أعدته «الأنباء»، أن بنك الخليج يتداول عند أدنى مكرر ربحية 12.1 مرة ويعتبر الأفضل بين البنوك المدرجة في بورصة الكويت، حيث انخفضت قيمته السوقية منذ بداية السنة بنسبة 13.4% وارتفعت أرباح البنك في النصف الأول بنسبة 18% لتسجل 35.85 مليون دينار، بينما بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي يتداولان عند مكرر ربحية 13.2 و13.5 مرة على التوالي. أيضا يتداول البنك الأهلي عند مكرر ربحية 13.7 مرة وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة. أما بنك بوبيان، فمكرر ربحيته لايزال الأعلى بين البنوك عند 38 مرة، أما بيت التمويل الكويتي (بيتك) فيتداول عند مكرر ربحية 17.2 مرة.

وكانت بيانات بنك الكويت المركزي أشارت إلى أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجلت قفزات كبيرة على كل الأصعدة، حيث لاتزال تمتلك البنوك الكويتية أعلى نسب لتغطية القروض غير المنتظمة، وكذلك أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والتي تؤهلها لتجاوز أي أزمات بفضل التدابير والإجراءات الاستباقية التي تعمل عليها البنوك.

وبالتزامن مع الانخفاضات المتتالية التي حققتها بورصة الكويت خلال 2023، خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك نتيجة المخاوف التي سيطرت على المستثمرين والتذبذب في الأسواق المالية العالمية وأزمة بعض البنوك في أميركا خلال النصف الأول من عام 2023 والتشكيك في قدرة البنوك المركزية العالمية على احتواء التضخم عالميا الذي سجل 8.7% في عام 2022 والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي وتداعياته على أسعار النفط التي تشكل الرافد الأساسي لإيرادات الكويت، ومع الخسائر منذ بداية شهر سبتمبر فقد ارتفعت خسائر القيمة السوقية لقطاع البنوك منذ بداية عام 2023 إلى 1.6 مليار دينار (خسارة بنسبة 6%) لتسجل 25.3 مليار دينار أي ما يعادل 61% من القيمة السوقية لبورصة الكويت والتي سجلت 41.5 مليار دينار، كما في 21 سبتمبر 2023.

جدير بالذكر ان مكرر الربحية عبارة عن ناتج قسمة سعر السهم على ربحية السهم، حيث يشير بشكل رئيسي إلى قيمة ما ستدفعه مقابل كل دينار من أرباح الشركة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة مكرر الربحية لدى الشركة «س» تساوي 20 مرة، فهذا يشير إلى أنك ستدفع 20 دينارا عن كل دينار تحققه الشركة أرباحا.

والمتعارف عليه أو الشائع هو أنه كلما قلت قيمة مكرر الربحية كان ذلك أفضل، وذلك لأن المستثمر يرغب في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح مقابل كل دينار يستثمره، وهكذا يصبح مكرر الربحية المنخفض أكثر جاذبية من المرتفع.