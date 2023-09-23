المواصلات تحدد قيمة تأجير مساحات للوزارات والهيئات في الحكومة مول

المواصلات تحدد قيمة تأجير مساحات للوزارات والهيئات في الحكومة مول
التاريخ
9/23/2023 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم 438 لسنة 2021 بشأن القيمة الإيجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يضاف إلى القرار الوزاري رقم 438 لسنة 2021 المشار إليه مادة جديدة برقم (مادة أولى مكررا) نصها الآتي: «تكون القيمة الإيجارية للمساحات المؤجرة في مراكز الحكومة مول للوزارات والهيئات والمؤسسات - بغرض تقديم خدماتها للجمهور - بواقع 200 د.ك (مائتي دينار كويتي) لأول متر مربع و12 د.ك (اثني عشر دينارا كويتيا) لكل متر إضافي لكل مساحة على حدة.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من 2023/10/1.
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