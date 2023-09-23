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المواصلات تحدد قيمة تأجير مساحات للوزارات والهيئات في الحكومة مول

9/23/2023 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم 438 لسنة 2021 بشأن القيمة الإيجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يضاف إلى القرار الوزاري رقم 438 لسنة 2021 المشار إليه مادة جديدة برقم (مادة أولى مكررا) نصها الآتي: «تكون القيمة الإيجارية للمساحات المؤجرة في مراكز الحكومة مول للوزارات والهيئات والمؤسسات - بغرض تقديم خدماتها للجمهور - بواقع 200 د.ك (مائتي دينار كويتي) لأول متر مربع و12 د.ك (اثني عشر دينارا كويتيا) لكل متر إضافي لكل مساحة على حدة.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من 2023/10/1.

MENAFN23092023000130011022ID1107127849

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