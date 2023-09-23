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التربية مخاطبة البعثات الديبلوماسية عبر الخارجية

9/23/2023 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
شدد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، على عدم مخاطبة البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت إلا عن طريق وزارة الخارجية. جاء ذلك في تعميم أصدره السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث نص على«عدم مخاطبة البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت والامتناع عن الرد على المخاطبات التي ترد إليها بشكل مباشر من هذه البعثات مع إحاطة وزارة الخارجية بذلك، على أن يتم حصر مراسلاتها بوزارة الخارجية فقط»، مشددا على جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجب هذا التعميم.

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