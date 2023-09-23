التربية مخاطبة البعثات الديبلوماسية عبر الخارجية
التاريخ
9/23/2023 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
شدد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، على عدم مخاطبة البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت إلا عن طريق وزارة الخارجية. جاء ذلك في تعميم أصدره السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث نص على«عدم مخاطبة البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت والامتناع عن الرد على المخاطبات التي ترد إليها بشكل مباشر من هذه البعثات مع إحاطة وزارة الخارجية بذلك، على أن يتم حصر مراسلاتها بوزارة الخارجية فقط»، مشددا على جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجب هذا التعميم.
MENAFN23092023000130011022ID1107127848
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.