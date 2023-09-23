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الأداء الحكومي 56 - 100% نسبة إنجاز مشاريع شركة المشروعات السياحية

9/23/2023 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف جهاز متابعة الأداء الحكومي عن تفاصيل 7مشاريع تنفذها شركة المشروعات السياحية وهي مشاريع الواجهة البحرية وونتر وندر الكويت ونادي رأس الأرض والبلاجات وشاطئ المسيلة وحديقة جنوب الصباحية واستراحة النويصيب.
وأشار الجهاز في تقرير بشأن متابعة هذه المشاريع إلى ان المشروع الأول وهو مشروع الواجهة البحرية يوفر أكثر من 60 فرصة تجارية واستثمارية للشركات الكويتية ويتكون من مسار للدراجات الهوائية ومسار مخصص للمشي، إضافة الى مواقع ترفيهية للأطفال وأنشطة رياضية.
أما المشروع الثاني وهو ونتر وندر لاند الكويت تم إنجازه بنسبة 85% ويقع في حديقة الشعب بمساحة كلية 130.000م2 ويشمل أكثر من نشاط ترفيهي. وذكر التقرير ان المشروع الثالث وهو نادي رأس الأرض بلغت نسبة إنجازه 56% ويشتمل على معهد صحي وناد للأطفال وأحواض سباحة وملاعب رياضية، إضافة الى منطقة محلات تجارية ومنطقة مطاعم. أما المشروع الرابع فهو مشروع البلاجات وبلغت نسبة إنجازه 98% ويوفر فرصا تجارية واستثمارية للشركات الكويتية ويشمل ألعابا مائية للأطفال والكبار ومقاهي ومطاعم وألعابا للأطفال وأنشطة رياضية واستراحات، وحول المشروع الخامس وهو شاطئ المسيلة تم إنجاز 91% منه، ويشمل صالة متعددة الاستخدامات ومنطقة المسرح الخارجي ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية وألعابا مائية وأحواض سباحة وملاعب رياضية وألعاب مغامرات للأطفال.
والمشروع السادس وهو حديقة جنوب الصباحية تم إنجازه بنسبة 75%، وتقع على مساحة كلية 107.000م2 وتشمل أكثر من نشاط ترفيهي.
والمشروع السابع والأخير هو استراحة النويصيب وأنجز بالكامل وتشمل سوقا مركزيا ومطاعم ومقاهي ومحلات خدمية ومنطقة لصيانة السيارات.

صورة مع خبر الاداء الحكومي

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