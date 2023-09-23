22 % انخفاضا في معدلات طلاق سنة أولى زواج في 2022



حالات الزواج بالكويت إلى 13656 حالة في عام 2022 من 16393 العام السابق 66.9% منها لكويتي تزوج من مواطنة و17.5% كلا الزوجين غير كويتي الجنسية

نسبة حالات الطلاق للمتزوجين من سنة إلى أقل من 5 سنوات هي الأعلى تليها نسبة المتزوجين أقل من سنة وتقل كلما زادت مدة الحياة الزوجية



«الأزواج حملة المؤهل الجامعي» الأعلى في نسب حالات الطلاق في الكويت بـ 30.4% من إجمالي حالات الطلاق ثم حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 22.1%



11.4 % من المواطنين تزوجوا من غير كويتية و4.2% من المواطنات تزوجن بغير كويتيين خلال العام الماضي

عدد حالات «الطلاق قبل الدخول» انخفض من 738 حالة عام 2021 إلى 610 حالات عام 2022 بمقدار 128 حالة وبنسبة بلغت 17.3% حالات الطلاق لـ «أزواج بقيت في عصمتهم زوجة أو أكثر» قلت من 2787 حالة في عام 2021 إلى 1365 بـ 1422 حالة وبنسبة 51.0%



أسامة أبوالسعود

في مؤشر جيد على الجهود التي تبذلها الحكومة بمختلف جهات الدولة وجمعيات النفع العام والمختصين على التصدي لظاهرة الطلاق وعدم هدم كيان الأسرة أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل انخفاض معدل الطلاق في «سنة أولى زواج» في الكويت خلال عام 2022 بنسبة 21.9% عن عام 2021.

وأشارت الإحصائيات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، وفق الكتاب الإحصائي الذي أعدته إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل انخفاض عدد حالات الطلاق في العام الأول للزواج خلال العام الماضي من 948 حالة عام 2021 إلى 740 حالة عام 2022 بمقدار 208 حالات.

في حــــين أظهـــرت الإحصائيات أيضا انخفاض عدد حالات الزواج في الكويت إلى 13656 حالة في عام 2022 من 16393 حالة عام 2021 أي بمقدار 2737 حالة وبنسبة 16.7%.

وقد جاء التوزيع النسبي لحالات الزواج خلال عام 2022 وفق الجنسية: بلغت نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية 66.9% من إجمالي حالات الزواج، بينما بلغت نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين غير كويتي الجنسية 17.5% من إجمالي حالات الزواج.

وأوضحت الإحصائيات ان نسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية 11.4% من إجمالي حالات الزواج.

وتشير الإحصائيات إلى ان نسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية 4.2% من الإجمالي.

الحالة التعليمية

ووفق الحالة التعليمية، فإنه بالنسبة للأزواج تصل نسبة حالات الزواج من حملة المؤهل الجامعي 42.5% ثم حملة المؤهلات الدبلوم فوق الثانوية بنسبة 20.1% ثم حملة الثانوية بنسبة 19.5 ثم حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 13.1% أما باقي الحالات التعليمية فقد بلغت نسبتها 4.8% من إجمالي حالات الزواج.

وبالنسبة للزوجات تصل نسبة حالات الزواج من حملة المؤهل الجامعي 52.5% ثم حملة المؤهلات الثانوية بنسبة 23.4% ومن ثم حملة المؤهلات الدبلوم فوق الثانوية بنسبة 15.1% ثم حملة المتوسطة بنسبة 60% أما باقي الحالات التعليمية فقد بلغت نسبتها 3.0% من إجمالي حالات الزواج.

فئات العمر

وفيما يتعلق بفئات العمر، ترتفع نسبة الأزواج من فئة العمر من (25-29) سنة، حيث تبلغ 39.3% ثم من فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 20.2، تليها فئة العمر (20-24) سنة بنسبة 15.9% من إجمالي حالات الزواج.

وترتفع نسبة الزوجات من فئة العمر من (20-24) سنة، حيث تبلغ 31.7% ثم من فئة العمر (25-29) سنة بنسبة 30.9%، تليها فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 12.5% من إجمالي حالات الزواج.

حالات التصادق

انخفض حالات التصادق من 1299 حالة في عام 2021 إلى 1177 حالة عام 2022 أي بمقدار 122 حالة وبنسبة 9.4%.

وبلغ أعلى عدد لحالات التصادق بالنسبة للأزواج والزوجات في عام 2022 عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية، وذلك بنسبة 63.7%.

‏‎حالات الطلاق

وفيما يخص حالات الطلاق فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الطلاق من 8041 حالة عام 2021 إلى 8307 حالات عام 2022 بمقدار 266 حالة وبنسبة 3.3%.

وانخفض إجمالي عدد حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج من 948 حالة عام 2021 إلى 740 حالة عام 2022 بمقدار 208 حالات وبنسبة 21.9%.

وقد جاء التوزيع النسبي لحالات الطلاق خلال عام 2022 حسب الجنسية:

نسبة حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية 64.0% من إجمالي حالات الطلاق.

نسبة حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين غير كويتي الجنسية 16.8% من إجمالي حالات الطلاق. نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية 13.0% من إجمالي حالات الطلاق. نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية 6.2% من إجمالي حالات الطلاق.

مدة الحياة الزوجية

ووفق مدة الحياة الزوجية، فإن نسبة حالات الطلاق لمن بلغت مدة حياتهم الزوجية (من سنة إلى أقل من 5 سنوات) هي الأعلى، وذلك بنسبة 34.8% من إجمالي الحالات، تليها حالات مدة حياتهم الزوجية (أقل من سنة) بنسبة 19.5% وتقل كلما زادت مدة الحياة الزوجية.

الحالة التعليمية

وبناء على الحالة التعليمية، بلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق للأزواج من حملة المؤهل الجامعي، حيث بلغت 30.4% من إجمالي حالات الطلاق، ثم حملة مؤهلات المتوسطة بنسبة 22.1%، ثم حملة مؤهلات الثانوية بنسبة 21.5%، تليها حملة الدبلوم فوق الثانوية بنسبة 19.8% من إجمالي حالات الطلاق.

وبلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق للزوجات من حملة المؤهلات الجامعية، حيث بلغت 40.9%، ثم حملة مؤهلات الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية بنسبة بلغت 21.3% و21.2% على الترتيب، يليهما حملة المتوسط بنسبة 12.0% من إجمالي حالات الطلاق.

فئة العمر

فيما يخص فئة العمر، فقد بلغت أعلى نسبة لحالات الطلاق للأزواج في فئة العمر (من 45 سنة فأكبر) بنسبة 28.4% من إجمالي حالات الطلاق، ثم فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 19.9، ثم فئة العمر (25-29) سنة بنسبة 19.5، ثم فئة العمر من (35-39) سنة وبنسبة 16.6%. بلغت أعلى نسبة لحالات الطلاق للزوجات في فئة العمر (25-29) سنة بنسبة 22.2% من إجمالي حالات الطلاق، ثم فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 2.%19، ثم فئة العمر من 45 سنة فأكبر) بنسبة 17.4%، ثم فئة العمر (35-39 سنة بنسبة 16.3%.

المحافظة

وبالنسبة لتوزيع حالات الطلاق وفق المحافظات، بلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق في محافظة حولي بنسبة 19.7% للأزواج و19.9% للزوجات، تليها محافظة الأحمدي بنسبة 19.2% للأزواج 18.7% للزوجات، ثم محافظة الفروانية بنسبة 17.5% للأزواج و16.7% للزوجات.

وفيما يتعلق بنوع الطلاق، بلغت نسبة حالات الطلاق الأولى الرجعية 58.1% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 4.2% عن عام 2021.

بلغت نسبة حالات الطلاق الأولى البائنة 27.5% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 0.2% عن عام 2021.

في حين بلغت نسبة حالات الطلاق الثانية الرجعية 9.2% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 11.5% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات الطلاق الثالثة البائنة بينونة كبرى 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 2.5 عن عام 2021.

وبلغت نسبة حالات الطلاق الثانية البائنة 1.9% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 3.7% عن عام 2021.

أزواج بقيت في عصمتهم زوجة أو أكثر

انخفض عدد حالات الطلاق لأزواج بقيت في عصمتهم زوجة أو أكثر من 2787 حالة في عام 2021 إلى 1365 حالة في عام 2022 بمقدار 1422 حالة وبنسبة 51.0%.

شكل الطلاق

بلغت نسبة حالات إشهاد الطلاق 74.3% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 2.1% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات الطلاق بناء على حكم 17.2% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 18.4% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات طلاق المخالعة 8.5% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 10.5% عن عام 2021.

الطلاق قبل الدخول

انخفض عدد حالات الطلاق قبل الدخول من 738 حالة عام 2021 إلى 610 حالات عام 2022 بمقدار 128 حالة وبنسبة تغير بلغت 17.3%.

الطلاق الرجعي

بلغت نسبة حالات الطلاق الثانية الرجعية 9.2% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 11.5% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات الطلاق الثالثة البائنة بينونة كبرى 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 2.5 عن عام 2022.

بلغت نسبة حالات الطلاق الثانية البائنة 1.9% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 3.7% عن عام 2021.

أما الأزواج الذين بقى في عصمتهم زوجة أو أكثر فقد انخفض عدد حالات الطلاق بينهم من 2787 حالة في عام 2021 إلى 1365 حالة في عام 2022 بمقدار 1422 حالة وبنسبة 51.0%.

وفيما يخص شكل الطلاق بلغت نسبة حالات إشهاد الطلاق 74.3% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 2.1% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات الطلاق بناء على حكم 17.2% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 18.4% عن عام 2021.

بينما بلغت نسبة حالات طلاق المخالعة 8.5% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 10.5% عن عام 2021.

الطلاق قبل الدخول

كذلك انخفض عدد حالات الطلاق قبل الدخول من 738 حالة عام 2021 إلى 610 حالات عام 2022 بمقدار 128 حالة وبنسبة تغير بلغت 17.3%.

وفيما يخص حالات المراجعة فقد ارتفع عددها من 1008 حالات في عام 2021 إلى 1060 حاله عام 2022 بمقدار 52 حالة وبنسبة 5.2%. بلغ أعلى عدد لحالات المراجعة بالنسبة للأزواج في عام 2022 عندما يكون الزوج كويتي والزوجة كويتية، وذلك بنسبة 67.2%.

أما التوقعات المستقبلية فقد بلغ المتوسط السنوي المتوقع لعدد حالات الطلاق 8747 حالة وبحد أدنى 6898 حالة وبحد أقصى 10595 حالة خلال 2023 - 2027 وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%.







