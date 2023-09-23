الهنداوي: 120 ألف دولار من المنظمة الكشفية العالمية للمغرب وليبيا



عبدالعزيز الفضلي

اختتم الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي الذي أقامته جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط على مدى خمسة أيام فعالياته بنجاح.

وقال رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي خلال الحفل الختامي الذي أقيم بجمعية المرشدات الكويتية إنه من دواعي سروري أن ألتقيكم مع اختتام فعاليات الملتقى، وذلك بعد أن تم تنفيذ كل الأنشطة بنجاح وتفاعل وخير ومحبة، مشيرا إلى انه رغم النجاح، والحمد لله هناك غصة في القلب وحزن عميق لما أصاب أهلنا بالمغرب وليبيا. وأضاف الطريجي: الشباب عماد مستقبل الشعوب والأمم، وتنظيم هذا الملتقى يتطلب منا كهيئات ولجان ومنظمات وجمعيات كشفية انتهاج طرق مبتكرة، تمكننا من التحول الى مؤسسات معرفية، ونأمل من الشباب المشارك بهذا الملتقى أن يعكسوا كل المعارف والمفاهيم التي تحصلوا عليها على جمعياتهم الكشفية للارتقاء بالعمل الكشفي المبني على المعرفة، متقدما بجزيل الشكر والتحية والمحبة لوفدي المغرب وليبيا رغم الألم والحزن والجراح فقد جاءوا وحضروا، وهذا يدل على محبتهم لأهلهم في الكويت، ولمكانة الكويت في قلوبهم، ولهم منا التحية الصادقة النابعة من القلب، والشكر لكل من ساهم في نجاح الملتقى. وخص بالشكر المعهد العربي للتخطيط وكادره الأكاديمي المتميز وعلى رأسهم د.بدر مال الله واخواني من القادة بالأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية وأمينها العام عمرو حمدي، والشكر لرؤساء الجمعيات والوفود والأمناء العامين وأعضاء اللجان وقيادات الروابط الكشفية العربية.

من جانبه، أعلن أمين عام المنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي عن تبرع المنظمة بـ 100 ألف دولار للأشقاء في المغرب وليبيا، مشيرا الى أن التبرع من المنظمة والجهات الداعمة لها التي لها كل الشكر والتقدير على هذا الدعم.