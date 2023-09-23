Sunday, 24 September 2023 03:08 GMT

63 حملة حج كويتية هذا العام على 3 مجموعات

9/23/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف سطام المزين، ان الوزارة تستعد هذا الأسبوع للإعلان عن آليات التسجيل لموسم الحج المقبل 1445هـ . وقال المزين لـ «الأنباء»: انه تم تصنيف حملات الحج الكويتية البالغ عددها 63 حملة إلى 3 مجموعات، مؤكدا انه وفق لائحة الحج لا بد أن يسجل بالحملة 50 حاجا وأكثر حتى تستطيع تسيير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من الكويت هذا العام.
وأشار إلى ان تسجيل الحجاج بالحملات سيكون وفق رغبة الحجاج المقبولين. وأعلن المزين أن الاستعداد لموسم الحج سيبدأ مبكرا هذا العام، حيث سيتم الانتهاء من تعاقدات الحملات مع الفنادق وشركات النقل والطيران وغيرها في فبراير المقبل، على أن تصدر تصاريح الحج في مارس وفق تعليمات السلطات السعودية.

MENAFN23092023000130011022ID1107127842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث