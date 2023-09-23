ولي العهد يحضر حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية

ولي العهد يحضر حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية
التاريخ
9/23/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مأدبة الغداء المقامة من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة على شرف المدعوين لحضور حفل الافتتاح للدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية والمنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية.
وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، حضر سمو ولي العهد حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية المنعقدة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
MENAFN23092023000130011022ID1107127841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.