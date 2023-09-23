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ولي العهد يحضر حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية

9/23/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مأدبة الغداء المقامة من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة على شرف المدعوين لحضور حفل الافتتاح للدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية والمنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية.
وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، حضر سمو ولي العهد حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية المنعقدة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

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