ولي العهد هنأ خادم الحرمين بذكرى اليوم الوطني إنجازات تنموية وحضارية على جميع الأصعدة

ولي العهد هنأ خادم الحرمين بذكرى اليوم الوطني إنجازات تنموية وحضارية على جميع الأصعدة
التاريخ
9/23/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعبر عن إشادته بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققها البلد الشقيق على جميع الأصعدة.
مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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