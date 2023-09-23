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ولي العهد هنأ خادم الحرمين بذكرى اليوم الوطني إنجازات تنموية وحضارية على جميع الأصعدة

9/23/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعبر عن إشادته بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققها البلد الشقيق على جميع الأصعدة.
مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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