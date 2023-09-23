5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن



معظم الأشخاص لا يستشيرون أخصائيي التغذية أو اختصاصيي التغذية ولكنهم يستعينون بالإنترنت لمتابعة خطة النظام الغذائي، اعتمادًا على المعلومات التي يحصلون عليها عبر الإنترنت، فإنهم يتبعون أساليب خاطئة في النظام الغذائي لفترة طويلة، والنتيجة هي أن الوزن لا ينقص، بل يزيد في بعض الحالات، فيما يلي نشارككم 5 أخطاء تتعلق بالطعام والتي بسببها لا ينجح الرجيم ويصعب فقدان الوزن.



-خطة النظام الغذائي الفاخرة

وتقول خبيرة التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار، إن الأشخاص يبدأون في استهلاك مثل هذه الأشياء التي ليس لها اسم في لغتهم الأم، مثل الأفوكادو كما ينبغي للمرء دائمًا تناول الطعام الطازج المطبوخ في المنزل مع الفواكه والخضروات الطازجة المتوفرة في السوق المحلي.

-تخطي وجبة الإفطار

إذا فاتتك وجباتك أثناء النهار أو لم تتناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المكتب بسرعة، فهذا أكبر خطأ ترتكبه، قد لا يؤدي القيام بذلك إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم فحسب، بل قد يسبب أيضًا مشاكل مثل التعب والدوار وانخفاض ضغط الدم وضعف الدورة الدموية في الجسم وما إلى ذلك.

-قلة المعرفة بالقيمة الغذائية

نحن نعتبر الطعام صحيًا دون قراءة الملصق الموجود على العبوة، وهذا خطأ كبير، لذلك لا ينبغي استهلاك الأطعمة المعبأة لتقليل الوزن، وإذا قمت بذلك، اقرأ الملصق أولاً على سبيل المثال، يعتبر الأشخاص أن الخبز الأسمر المتوفر في الأسواق صحي، لكن في بعض الأحيان تكون سعراته الحرارية أكثر من الخبز الأبيض، لهذا السبب لا تتناول أي شيء دون أن تعرف قيمته الغذائية.

-لا تتبع نظام غذائي مع ممارسة الرياضة

لا يوجد طريقا مختصرا للنحافة، إذا كنت تتبع أي نظام غذائي، وتشعر أنك لن تضطر إلى ممارسة الرياضة معه، فالأمر ليس كذلك، من الصعب فقدان الوزن فقط بمساعدة النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة فقط، حتى لو انخفض الوزن، فمن الممكن أن يزيد في وقت قصير، لذلك يجب الحفاظ على نسبة 60 و40، أي أن يكون النظام الغذائي بنسبة 60 بالمائة و40 بالمائة لممارسة الرياضة، وبدلًا من ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، يكفي المشي لمدة 40 إلى 50 دقيقة يوميًا.

-قلة النوم

الحصول على ليلة من النوم الجيد مهم جدًا لفقدان الوزن، يبدأ الأشخاص في اتباع نظام غذائي ولكنهم لا يحسنون دورة نومهم، وهذا هو السبب وراء عدم قدرتهم على إنقاص الوزن، لذا من الضروري النوم من 7 إلى 8 ساعات يومياً، لأنه عند النوم من 4 إلى 5 ساعات تتباطأ عملية التمثيل الغذائي خصوصا عند الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل وهذا يؤدي إلى فشل محاولة إنقاص الوزن.